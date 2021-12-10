《餐車2》黃秋生愛台灣美女！影帝大喊「我的菜」下車親自服務　台東縣長饒慶鈴霸氣登場

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)LINE TV原創實境節目《開著餐車交朋友2》主持人黃秋生、莊凱勛跟蔡凡熙一行人，在疫情復工後首度錄影， 邀請到演員姚愛寗來擔任小幫手，一起前進台東賣蝦湯，此次雪恥失敗南瓜餅，蝦湯全數賣光！黃秋生購邂逅美女客人， 讓他心花怒放大呼「我的菜」下車親自服務。

《開著餐車交朋友2》最新內容當中，三位主持人抵達台東搜刮在地特色食材，以木鱉果、 白蝦、蔬菜為基底，外加海鹽調味，熬出美味蝦湯， 前進鐵花村擺攤，吸引大批顧客到場支持，成功全數賣光博得好評， 讓四人對於成果都相當滿意。

過程中一直待在餐車上忙碌的黃秋生， 原本對於到用餐區走走看看興趣缺缺，直到一名美女粉絲現身， 才讓黃秋生眼睛為之一亮，大讚「那麼漂亮」「我的菜」， 沒多久後就下車，拿著椅子直接坐在美女粉絲旁邊一起聊天， 還大方讓對方抱著合照。

這次也有重量級顧客－台東縣長饒慶鈴！ 黃秋生特別交代蝦湯裡面一定要多給一隻蝦子讓縣長品嚐， 親自送餐服務，還誇獎饒慶鈴「氣場強大」， 不過事後當饒慶鈴化身小粉絲求合影時，卻先跟莊凱勛拍照， 讓黃秋生大吃飛醋，開玩笑說「我都盡了我的能力（服務）了， 還沒有叫我去拍張照」，笑翻現場，最後三人一起自拍合影， 留下珍貴紀念。



台東縣長饒慶鈴(中)和黃秋生(左)及莊凱勛(右)合影(圖/Line TV提供)

演員姚愛寗首度來擔任嘉賓幫忙就賣光蝦湯，開心的說感覺「 滿成功的」，也透露一開始得知要來參加節目，其實很緊張， 因為自己很欣賞三位主持人，但個性比較害羞， 並不是那麼會主動交朋友，所以做了很多心理建設， 而姚愛寗也很有誠意的提前做準備，除了特別跟廚師請益， 做三個造型飯糰以及炸蝦送給主持人當見面禮之外， 令她最印象深刻的事情， 是有一天晚上黃秋生盛情邀約大家去他房間裡面聊天， 大方分享演員經，瞬間拉近彼此距離，也讓姚愛寗覺得非常有趣、 度過開心的一天。

莊凱勛跟蔡凡熙，在開賣前一天， 也帶著姚愛寗一起試做蝦湯培養感情， 沒想到在請姚愛寗切辣椒的時候，蔡凡熙調皮地問莊凱勛「 要不要試吃看看會不會辣」，被莊凱勛虧說現在很會挖坑， 最後乾脆兩人都吃了一小塊，辣到差點沒辦法說話還飆淚， 整個哭笑不得。

主持人們跟嘉賓在最後也不忘到台東美麗的海邊走走、玩水踏浪， 黃秋生除了童心未泯地在一旁忙著疊石頭拍照留念， 更是才藝大爆發，拿起吉他自彈自唱經典英文老歌《Stand by me》，還哼唱了兩句《世界第一等》的歌詞、吹口琴等等， 大秀音樂才華，讓其他三人化身小粉絲在旁邊度過悠閒時光， 為這趟旅程劃下溫馨又完美的句點。 感謝臺東縣政府與在地小農協助拍攝。