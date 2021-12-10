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台灣全面開放第3劑接種　陳時中：完整接種5個月後可施打「莫德納」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/10 14:49
台灣全面開放第3劑接種　陳時中：完整接種5個月後可施打「莫德納」

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）因應國內新增本土確定病例，為降低社區感染及傳播風險，中央流行疫情指揮中心今(10)日宣布，已接種兩劑COVID-19疫苗且滿5個月之民眾，可追加接種第3劑莫德納COVID-19疫苗。

指揮中心指揮官陳時中說明，目前各廠牌COVID-19疫苗接種後之免疫保護力會隨時間下降，加上COVID-19病毒變異株具免疫逃脫之特性，即使完整接種2劑疫苗後，仍可能因免疫保護力不足導致突破性感染(breakthrough infection)，建議完整接種滿5個月之民眾可接種追加劑，特別是醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65歲以上長者、長照機構住民與工作者及容易感染與疾病嚴重風險者。

依目前各國核准及我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，莫德納追加劑接種劑量為50微毫克(依目前劑型，注射量為0.25ml)。

民眾除可透過各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種，亦可多利用衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院、及國防部所屬醫院於週一至週五增設之夜間門診。指揮中心提醒民眾前往接種時，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

截至本年12月10日止，我國COVID-19疫苗第1劑涵蓋率為78.55%，第2劑涵蓋率為63.25%，呼籲尚未接種第1劑或完整接種之民眾應儘速接種。
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