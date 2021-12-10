Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

Omicron變異株擴散至57國　非洲確診數一週內翻倍暴增　世衛籲富國勿再囤積疫苗

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/10 12:25
<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/" target="_blank">Omicron變異株</a>已在全球57國現蹤，世衛擔憂富裕國家可能會再度囤積疫苗，此舉將影響全球疫苗供應。（示意圖／pixabay）

Omicron變異株已在全球57國現蹤，世衛擔憂富裕國家可能會再度囤積疫苗，此舉將影響全球疫苗供應。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）聯合國9日表示，Omicron變異株已在全球57國現蹤，尤其是非洲病例數一週內近乎翻倍，但重症率和住院率偏低；世衛擔憂，富裕國家可能為應對新變異株而再度囤積疫苗，此舉將影響全球疫苗供應。

綜合媒體報導，聯合國旗下世界衛生組織（WHO）非洲區域辦事處在每週線上記者會表示，截至5日統計，當週非洲大陸新增10萬7000起病例，再之前的一週則為5萬5000例。

辦事處表示，Omicron擴散進非洲更多國家，目前正加速研究確診激增是否特別與Omicron有關。

近來確診增加幅度最大的區域為非洲南部，不過世衛組織在聲明中提到，初步數據顯示，上月發現Omicron的在南非「引發的重症可能較少」。

「從11月14日至12月4日南非各地的住院資料發現，加護病房占床率僅6.3%。」

「相較於7月南非面臨與Delta（變異株）有關的疫情高峰期，這項數字非常低。」

Omicron變異株自11月12日左右在南非現蹤後，疫情快速擴散至全球，世衛11月26日宣布其為高關注變異株，成為第5個被列為高關注變異株的SARS-CoV-2病毒株。

另一方面，目前非洲大陸約12億人口中，只有7.8%打過疫苗，落後幅度最大的國家為查德、吉布地和剛果民主共和國。世衛除了呼籲各國加速接種疫苗，也警告富國勿再囤積疫苗。

世衛疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）指出，最近幾個月以來，由於富裕國家捐贈疫苗以及印度解除疫苗出口限制，世衛與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）領導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）貨源已增加，我們必須確保這個（供應增加）現象持續；並說，「不論Omicron變異株帶來什麼樣的狀況，全球疫苗供應還是可能再次出現高所得國家大量囤積的問題」。

歐布萊恩還指出，COVAX遭遇的一大問題就是富裕國家經常捐贈效期較短的COVID-19疫苗；而某些富裕國家的疫苗浪費比例也很高。
Omicron變異株
世界衛生組織
WHO

相關新聞

英國Omicron病例數飆升　約15%兒童染疫後出現不尋常症狀
英國Omicron病例數飆升　約15%兒童染疫後出現不尋常症狀
2021/12/09 17:09
美國輝瑞與BNT：第3劑加強針抗體增25倍　可預防Omicron變異株
美國輝瑞與BNT：第3劑加強針抗體增25倍　可預防Omicron變異株
2021/12/09 10:31
完整接種新冠疫苗名單再擴大！台灣第1至3、7類對象明年1/1起應打滿2劑
完整接種新冠疫苗名單再擴大！台灣第1至3、7類對象明年1/1起應打滿2劑
2021/12/08 15:58
【Omicron變異株38例】韓國單日確診破7000例創新高　江原道、大田市空床率零
【Omicron變異株38例】韓國單日確診破7000例創新高　江原道、大田市空床率零
2021/12/08 13:45
美國研究：Omicron帶有感冒病毒基因序列　傳播力更快　但症狀較輕微
美國研究：Omicron帶有感冒病毒基因序列　傳播力更快　但症狀較輕微
2021/12/06 11:51

更新時間 : 2021-12-10 13:30 GMT+08:00

最受歡迎

「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
台灣首位千萬網紅出爐！義大利貝斯手獲頒「鑽石」謝粉　為愛來台霸氣舉動超暖
台灣首位千萬網紅出爐！義大利貝斯手獲頒「鑽石」謝粉　為愛來台霸氣舉動超暖
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
最新【今年首例】中國廈門公安遣返台灣新店殺人案嫌犯　檢方10日晨向法院聲押禁見
最新【今年首例】中國廈門公安遣返台灣新店殺人案嫌犯　檢方10日晨向法院聲押禁見
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛
台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛