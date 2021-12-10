Omicron變異株擴散至57國　非洲確診數一週內翻倍暴增　世衛籲富國勿再囤積疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）聯合國9日表示，Omicron變異株已在全球57國現蹤，尤其是非洲病例數一週內近乎翻倍，但重症率和住院率偏低；世衛擔憂，富裕國家可能為應對新變異株而再度囤積疫苗，此舉將影響全球疫苗供應。

綜合媒體報導，聯合國旗下世界衛生組織（WHO）非洲區域辦事處在每週線上記者會表示，截至5日統計，當週非洲大陸新增10萬7000起病例，再之前的一週則為5萬5000例。

辦事處表示，Omicron擴散進非洲更多國家，目前正加速研究確診激增是否特別與Omicron有關。

近來確診增加幅度最大的區域為非洲南部，不過世衛組織在聲明中提到，初步數據顯示，上月發現Omicron的在南非「引發的重症可能較少」。

「從11月14日至12月4日南非各地的住院資料發現，加護病房占床率僅6.3%。」

「相較於7月南非面臨與Delta（變異株）有關的疫情高峰期，這項數字非常低。」

Omicron變異株自11月12日左右在南非現蹤後，疫情快速擴散至全球，世衛11月26日宣布其為高關注變異株，成為第5個被列為高關注變異株的SARS-CoV-2病毒株。

另一方面，目前非洲大陸約12億人口中，只有7.8%打過疫苗，落後幅度最大的國家為查德、吉布地和剛果民主共和國。世衛除了呼籲各國加速接種疫苗，也警告富國勿再囤積疫苗。

世衛疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）指出，最近幾個月以來，由於富裕國家捐贈疫苗以及印度解除疫苗出口限制，世衛與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）領導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）貨源已增加，我們必須確保這個（供應增加）現象持續；並說，「不論Omicron變異株帶來什麼樣的狀況，全球疫苗供應還是可能再次出現高所得國家大量囤積的問題」。

歐布萊恩還指出，COVAX遭遇的一大問題就是富裕國家經常捐贈效期較短的COVID-19疫苗；而某些富裕國家的疫苗浪費比例也很高。