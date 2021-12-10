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開趴囉！虎山音樂祭台北近郊周六登場　台灣天后蔡依林御用吉他手精彩演出

多組國內外音樂家輪番登場

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/10 14:21
虎山音樂祭將於12月11日登場(圖/虎山音樂祭)

虎山音樂祭將於12月11日登場(圖/虎山音樂祭)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)虎山音樂祭將於12月11日登場，金音獎得主藍。掉、陳思銘、金曲獎最佳台語男歌手得主荒山亮等將帶來精采演出。

虎山音樂祭在台北市近郊山區舉辦，這場猶如好友聚會般的音樂派對不讓你失望，結合戶外郊遊、大自然、美食、啤酒、冬日營火、多元風格音樂與黑膠DJ復古之夜，舉辦至今邁入第八屆，已成為許多人心中12月必訪的派對活動之一。

虎山音樂祭猶如一場秘密狂歡嘉年華，現場有台式舞台車舞台、特色宮廟舞台、音樂、啤酒、美食等，在冬夜還會升起熊熊火焰，希望溫暖大家的心，期待人們看著點點火光閃爍，將生活中的瑣事化為煙燼。海報由曾二度入圍葛萊美獎最佳唱片包裝的洋蔥設計操刀，透過海報轉譯文化底蘊同時傳達在疫情期間前往虎山，祈求平安、招財與疫情得解的意象。

今年，甫在金音獎以藍。掉（Fade to Blue）樂團之姿勇奪最佳民謠專輯獎，還以個人身份獲最佳樂手獎的陳思銘（David Chen），照樣率領樂團泥灘地浪人（The Muddy Basin Ramblers）來到虎山，並攜手金曲獎最佳台語男歌手得主荒山亮共同演出，令人萬分期待！

樂隊八十八顆芭樂籽擁有大量龐克能量，音樂常用粗糙直接的方式撞進你心裡，在這個訊息萬變，大家忙著追新、追潮、追求各種刺激的年代，他們仍堅持那一成不變穩當的純粹，專心做純粹的搖滾樂，也許這樣的反差是我們需要的，這次也要帶動台下樂迷大鬧虎山。

天后蔡依林御用吉他手Mike Mclaughlin帶個人樂團展現個人音樂計劃的風采，還有旅居台灣的外國樂手們、黑膠復古DJ之夜，雷鬼、搖滾、放克、爵士，各種類型的音樂讓你一次聽夠。

藝術家洪綾黛特別帶來特殊造型掛燈以呼應特色宮廟舞台。她自兒時在廟裡長大的經驗出發，透過掛燈寄託私人情感，也透過掛燈，把人們的信念連結在一起，歡迎大家來燈下喝酒聊天，現場也有服飾攤位以及「廢材」似顏繪，生活sucks沒關係，用厭世感直球面對人生，自稱從小寫字醜醜，畫畫歪歪，做事粗心大意，從小到大收集一身的負能量，準備好來為大家畫頭像，讓你們也成為這價值觀下歪歪的受惠者。

活動當天有各種各樣異國美食，從印度、墨西哥料理、美式手工批蕯到委瑞內拉美食，也有由Baby Juice帶來的原汁原味天然新鮮現榨果汁，隨著當季水果季節變化，不斷研發新菜單，山谷中參加派對不怕口渴肚餓，現場也有啤酒跟熱紅酒，讓你提前感受聖誕節的溫暖氣氛。活動將在12/11(六)舉辦，場地容納空間有限，為確保入場權益，有興趣的民眾請前往iNDIEVOX或KLOOK購買預售票（可使用五倍券），或是現場購票。

虎山音樂祭 Tiger Mountain Ramble

日期 | 12/11 (六)
時間 | 下午二點至深夜
地址 |台北市信義區福德街221巷186-1號（自象山或後山埤捷運過去約開車十分鐘）
預售票：500 11/15-12/10
現場票：600 12/11活動當天
活動頁：2021虎山音樂祭https://www.facebook.com/events/190188393185575/
八十八顆芭樂籽
虎山音樂祭

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更新時間 : 2021-12-10 15:01 GMT+08:00

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