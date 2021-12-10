開趴囉！虎山音樂祭台北近郊周六登場　台灣天后蔡依林御用吉他手精彩演出

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)虎山音樂祭將於12月11日登場，金音獎得主藍。掉、陳思銘、金曲獎最佳台語男歌手得主荒山亮等將帶來精采演出。

虎山音樂祭在台北市近郊山區舉辦， 這場猶如好友聚會般的音樂派對不讓你失望，結合戶外郊遊、 大自然、美食、啤酒、冬日營火、多元風格音樂與黑膠DJ復古之夜 ，舉辦至今邁入第八屆，已成為許多人心中12月必訪的派對活動之 一。

虎山音樂祭猶如一場秘密狂歡嘉年華，現場有台式舞台車舞台、 特色宮廟舞台、音樂、啤酒、美食等，在冬夜還會升起熊熊火焰， 希望溫暖大家的心，期待人們看著點點火光閃爍， 將生活中的瑣事化為煙燼。海報由曾二度入圍葛萊美獎最佳唱片包裝 的洋蔥設計操刀，透過海報轉譯文化底蘊同時傳達在疫情期間前往虎 山，祈求平安、招財與疫情得解的意象。

今年，甫在金音獎以藍。掉（Fade to Blue）樂團之姿勇奪最佳民謠專輯獎， 還以個人身份獲最佳樂手獎的陳思銘（David Chen），照樣率領樂團泥灘地浪人（The Muddy Basin Ramblers）來到虎山， 並攜手金曲獎最佳台語男歌手得主荒山亮共同演出，令人萬分期待！

樂隊八十八顆芭樂籽擁有大量龐克能量， 音樂常用粗糙直接的方式撞進你心裡，在這個訊息萬變， 大家忙著追新、追潮、追求各種刺激的年代， 他們仍堅持那一成不變穩當的純粹，專心做純粹的搖滾樂， 也許這樣的反差是我們需要的，這次也要帶動台下樂迷大鬧虎山。

天后蔡依林御用吉他手Mike Mclaughlin帶個人樂團展現個人音樂計劃的風采， 還有旅居台灣的外國樂手們、黑膠復古DJ之夜，雷鬼、搖滾、 放克、爵士，各種類型的音樂讓你一次聽夠。

藝術家洪綾黛特別帶來特殊造型掛燈以呼應特色宮廟舞台。 她自兒時在廟裡長大的經驗出發，透過掛燈寄託私人情感， 也透過掛燈，把人們的信念連結在一起，歡迎大家來燈下喝酒聊天， 現場也有服飾攤位以及「廢材」似顏繪，生活sucks沒關係， 用厭世感直球面對人生，自稱從小寫字醜醜，畫畫歪歪， 做事粗心大意，從小到大收集一身的負能量， 準備好來為大家畫頭像，讓你們也成為這價值觀下歪歪的受惠者。

活動當天有各種各樣異國美食，從印度、墨西哥料理、 美式手工批蕯到委瑞內拉美食，也有由Baby Juice帶來的原汁原味天然新鮮現榨果汁， 隨著當季水果季節變化，不斷研發新菜單，山谷中參加派對不怕口渴 肚餓，現場也有啤酒跟熱紅酒，讓你提前感受聖誕節的溫暖氣氛。 活動將在12/11(六)舉辦，場地容納空間有限， 為確保入場權益，有興趣的民眾請前往iNDIEVOX或KLOO K購買預售票（可使用五倍券），或是現場購票。

虎山音樂祭 Tiger Mountain Ramble

日期 | 12/11 (六)

時間 | 下午二點至深夜

地址 |台北市信義區福德街221巷186-1號（ 自象山或後山埤捷運過去約開車十分鐘）

預售票：500 11/15-12/10

現場票：600 12/11活動當天

活動頁：2021虎山音樂祭https://www. facebook.com/events/ 190188393185575/