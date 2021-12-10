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台灣「超強發電機」男星邱澤情訂許瑋甯！因戲結緣宣布結婚高調放閃　細數雙方情史各自精采

恭喜！邱澤和許瑋甯結婚了！

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/10 11:43
邱澤和許瑋甯結婚了！(圖/許瑋甯Instagram)

邱澤和許瑋甯結婚了！(圖/許瑋甯Instagram)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)邱澤和許瑋甯結婚了！兩人因合作電影《當男人戀愛時》結緣，在交往數月後於今(10)日宣布結婚。

邱澤和許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》擦出火花，邱澤也因該部電影入圍今年金馬最佳男主角，雖不幸敗給《緝魂》張震，但愛情卻開花結果情訂混血美女許瑋甯，先前兩人因電影合作傳出緋聞但始終沒有被證實，如今真相大白，許瑋甯今日在個人Instagram上分享喜訊高調認愛。兩人證實在7日時登記結婚，由時尚教主藍心湄擔任證婚人。。

許瑋甯於IG貼出照片依偎在未婚夫邱澤肩上，並寫道「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了。」文字雖然簡短，卻洋溢著幸福，不少粉絲在下方留言祝福。

在演藝圈有「超強發電機」的邱澤情史豐富，曾和楊丞琳、陳喬恩、張鈞甯等大牌女星因合作拍戲傳出誹聞，但女方對其評價似乎都不是很正面最後都不歡而散，這卻不影響邱澤近年在事業的表現，多次以精湛演技入圍金馬及台北電影節。

至於許瑋甯，過去與阮經天的8年戀情最受矚目，但男方之後傳出劈腿醜聞讓許心死，之後許密婚攝影師劉又年但不幸告吹，而許瑋甯和楊丞琳是好友，兩人之前時常貼出合照，但自許邱傳出誹聞後，楊的倩影就不太出現在許的頁面上了，引起不少猜測。
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更新時間 : 2021-12-10 11:55 GMT+08:00

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