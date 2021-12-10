台灣中研院確診者住汐止　新北市加開篩檢站　侯友宜公布足跡、耶誕城、跨年停辦標準

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）9日晚間新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例，為已離職中研院P3實驗室人員（案16816），足跡遍布新北。新北市長侯友宜今（10）日在上午疫情說明會上表示，在啟動精準疫調後，昨晚已與中央通報確診者的相關足跡，提醒曾出入相關場所之民眾應做好自我健康監測，如出現發燒、咳嗽、上呼吸道等疑似症狀應盡速前往社區採檢所篩檢。

侯友宜表示，為因應疫情變化和提供民眾便利性，新北市在各地皆有篩檢站，包括三重、板橋、土城、永和、金山、瑞芳和淡水等處31個篩檢站，目前皆沒有撤站的打算；由於案16816居住地為汐止，足跡也較多，為讓民眾就近篩檢，原本就有的汐止國泰社區篩檢站於今明兩日已加開下午和假日服務時間，希望有需要的民眾多加利用。

侯友宜表示，新北歡樂耶誕城目前是新北最大活動，目前照常舉行，但呼籲民眾仍應遵守戴口罩、飲食前往指定區域等相關防疫措施，至於耶誕城、跨年晚會停辦標準，侯友宜說，如果擴大匡列採檢過程中陽性個案變多，且足跡擴大，市府必須採取限縮，如果越往下走越嚴重的話，有必要停辦就停辦，一切隨疫情變化採滾動式調整。

侯友宜最後呼籲，居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間和身體不適者應留在家中不外出，不參加集會活動，如有疑似症狀應盡速就醫。

中央流行疫情指揮中心於9日晚間緊急舉行記者會證實，新增一例本土病例（案16816），為25歲中研院實驗人員，但已於12月初離職。個案曾於6月28日、7月26日打2劑莫德納（Moderna）疫苗，曾在10月15日被染疫的老鼠咬到，當時快篩為陰性，11月19日又被染疫的老鼠咬傷，這次沒有快篩。

個案在11月26日開始咳嗽，12月4日開始打噴嚏、流鼻水、嗅味覺異常，到診所就診並自行快篩，12月8日篩出結果為陽性，12月9日由男朋友騎摩托車載到聯合醫院忠孝院區做PCR，結果為陽性，Ct值15.17，二採核酸檢測（PCR）結果依然陽性，Ct值23。由於個案近期無出入境紀錄，也沒接觸過疑似個案，初判疑在實驗室遭感染，且有可能感染的是Delta變異株。