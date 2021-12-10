立陶宛挺台灣！中國發動經濟制裁　美國籲企業睜大眼

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)立陶宛和台灣關係升溫，中國發起經濟制裁立陶宛，美國呼籲各國張大眼睛力挺立國與台灣深化合作。

台灣駐立陶宛代表處上月正式掛牌，路透社報導，中國要求跨國公司切斷和立陶宛的關係，否則將被拒於中國市場之外，跨國公司因此被迫捲入這個波羅的海國家和北京當局的是非中。

綜合中央社報導，立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomenas）說，中國已向跨國公司釋放訊息，警告他們若使用來自立陶宛的元件和供應，他們將無法再出口到中國市場，或取得（中國的）供應。已經看到有些公司取消立陶宛供應商的合約。

立陶宛工業家聯盟（Lithuanian Confederation of Industrialists）證實，部分向立陶宛供應商採購商品的跨國公司已經成為被中國鎖定的目標。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今(10)日在例行簡報會表示，立陶宛是美國重要北大西洋公約組織（NATO）盟友，也是許多議題上的夥伴，美國強化與立陶宛關係的重要性，也清楚表明支持立國與台灣深化合作，包括在雙方首都互設代表處。

普萊斯提及，不論在何處，美國企業都應要能處於公平競爭環境，這也是為什麼美方努力確保美企、甚至是整個私營部門，能夠「睜大眼睛」做事，並確保外界了解中國內部侵犯作為，包括透過公開表達關切、發布商業警示等。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也發表聲明聲援立陶宛，他讚許立國起身捍衛自由與民主，過去是為古巴，現在則是為台灣。