【更新】中國官媒: 尼加拉瓜與中方代表天津簽署公報•正式復交　台灣學者：尼國遭美制裁•為金錢奧援選擇靠攏

更新時間: 2021-12-10 11:41

首次發稿: 2021-12-10 11:02

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國外交部今天(10日) 上午宣布，中國與尼加拉瓜簽署「中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報」。兩國政府決定自公報簽署日起相互承認，並恢復大使級外交關係。

尼加拉瓜宣布與台灣斷交後，尼加拉瓜政府代表團稍早在天津與中國舉行會談，隨後簽署復交公報。

尼加拉瓜今天(10日)宣布與台灣斷交。學者認為，尼國因選舉問題遭美制裁，財政成最大壓力來源，為找金錢奧援而選擇向中國靠攏；但中國財政問題也嚴重，一帶一路漸停滯，台灣須對外宣傳強調，與中國建交無實質利益。

尼加拉瓜政府宣布與中華民國斷絕外交關係，這是尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，且都由總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成決定。

淡江大學拉丁美洲研究所長宮國威指出，外交部在這次斷交是非戰之罪，因為尼加拉瓜11月總統大選後，傳出奧蒂嘉關押反對派人士並篤定連任，美國總統拜登因此批評這場選舉是「造假」，並在經濟等範疇上制裁尼加拉瓜。

中央社引述宮國威分析，尼加拉瓜與台灣斷交，最主要是因為遭遇上述問題後，經濟成為尼國最大的壓力之一，必須找到金錢奧援，再加上台灣與美國關係升溫，台灣無法給予尼加拉瓜太多援助，因此尼國選擇向中國靠攏，與台灣斷交。

宮國威認為，中國在美國後院，也就是拉丁美洲、中南美洲區域動作頻頻，對台灣始終存在壓力。但由於這次是美國帶頭制裁尼加拉瓜，外交部即使進行縝密規劃，仍有許多客觀因素無法克服。

但針對其他邦交國，宮國威指出，只要是在美國的影響力範圍之內，美方應該會從中影響台灣其他邦交國，斷交的問題不大。

政治大學名譽教授丁樹範表示，中共的目的就是要把台灣在中南美、拉丁美洲的邦交國家切除，並藉此進入美國後院，而台灣位於這些地區的邦交國，都屬權威主義國家，個別領導人就可影響國家外交。

丁樹範指出，他並不清楚中國用什麼樣的方式影響尼加拉瓜與台灣的邦交關係，但如果台灣要鞏固在中南美洲的邦誼，仍不可避免必須由美國出手協助。

另外，丁樹範說，台灣也必須透過不同形式的宣傳，讓這些國家知道，與中國建交沒有實質利益。

丁樹範解釋，中國一帶一路政策因內部財政問題嚴重，已漸漸停滯，導致提供其他國家建設援助時必須選擇性挑選；台灣內部也應思考經濟支援這些國家的方式，因為國際關係很現實，不能只靠民主來解決雙方關係。

中國外交部10日老調重彈聲稱，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是歷史和法理事實，也是公認的國際關係準則」。

中國外交部同時宣稱，尼加拉瓜是「中美洲重要國家」。尼加拉瓜政府承認並承諾恪守「一個中國」原則，與台灣斷絕「所謂的外交關係」，與中華人民共和國恢復外交關係，並承諾不再與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。「這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇，中方對此表示高度讚賞」。

中國外交部說，中方願在「和平共處五項原則」基礎上，與尼方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。

在此之前，尼加拉瓜政府已在當地時間9日下午(台灣時間10日) 發表聲明(如下) ，宣稱「世界上只有一個中國。中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，即日起與台灣斷交。

中國官媒報導: 尼加拉瓜與中國代表10日在天津簽署公報 正式復交

圖/中國官媒