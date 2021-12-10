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美國FDA批准16、17歲青少年施打輝瑞BNT疫苗追加劑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/10 09:40
美國食品暨藥物管理局（FDA）9日批准16、17歲民眾接種輝瑞/BNT疫苗追加劑。(示意圖/pixabay)

美國食品暨藥物管理局（FDA）9日批准16、17歲民眾接種輝瑞/BNT疫苗追加劑。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）9日表示，考量接種疫苗的利大於弊，批准16、17歲青少年可接種輝瑞/BNT第3劑追加劑；幾個小時後，美國疾病管制與預防中心 （CDC）也發出聲明稿強烈鼓勵青少年接種追加劑。

根據輝瑞（Pfizer）與BioNTech公司週三公布的實驗室測試結果，打2劑的中和抗體水準較低，可能不足以阻止感染Omicron變異株，但打了第3劑追加劑後中和抗體增25倍，可有效預防該變異株。

歐美國家的民眾在年初時陸續開始接種第1劑疫苗，隨著時間過去，各界擔心免疫力是否隨之下滑，加上傳播力強的Omicron變異株疫情在全球擴散，同一時間美國與其他許多北半球國家接連爆發一波波秋冬確診潮。

根據FDA擴大的緊急使用授權（EUA），追加劑適用於完整接種後6個月。

FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）提醒，除了完整接種和施打追加劑外，避免到人潮壅擠、不通風處，以及戴口罩等預防措施，依舊是我們對抗COVID-19最有效的方式。

伍考克還說，隨著耶誕、新年假期來臨，民眾與親友相聚在室內過節，此時不能鬆綁可阻絕疫情的防疫措施，在 Delta 與 Omicron 病毒的雙重威脅下，施打疫苗仍是最佳的保護措施。

FDA在聲明中表示，支持該決定的證據，來自之前蒐集的200位18歲以上人士免疫反應數據，這些受測者在完整接種約6個月後，施打了追加劑，1個月後其體內中和抗體明顯高於只打2劑的比較組，再綜合相關數據後，FDA推估可擴及16、17歲。

FDA說明，儘管年輕人在施打疫苗後引發心肌炎的風險較高，但經多方評估後，認為施打疫苗的好處仍大於副作用風險，FDA也會繼續積極監控疫苗之安全性，以及調查潛在的風險。
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