神秘火星酒吧台文館限時登場　重現台灣文學金典獎小說場景

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 國立臺灣文學館重現台灣文學金典獎小說《 文藝春秋》場景，以火星為題打造神秘酒吧驛站，將於12月11日開幕。

國立臺灣文學館與藝術策展團隊跨界合作，以小說家黃崇凱的《 文藝春秋》一書之篇章為發想， 在館外南門路草坪區打造無酒精的神秘酒吧驛站，開幕當晚6點半到8點有熱鬧的音樂表演搭配燈光秀， 邀請大家用聽覺體驗閱讀，感受《火星與地球距離687個地球日》 的故事。

小說裡沒有紙本閱讀習慣的火星居民，如何了解地球的文化生活呢？ 這個裝置藝術將文本轉換成立體互動體驗， 在館內現地製作的互動裝置《文學傳書機》，受到各界讚賞， 這次加碼推出結合聲音情境的互動裝置， 為即將到來的耶誕和跨年暖身。

臺文館長蘇碩斌說明裝置藝術理念，120年後的火星上， 悄悄開了一間名為Bar Mars的火星酒吧，當沒有閱讀習慣的火星居民，透過《 文學傳書機》來到臺文館遊玩， 回到火星後仍意猶未盡想深入了解地球的生活，於是在館外打造《 火星與地球距離687個地球日》快閃酒吧， 透過資深地球人採集而來的聲音， 讓身處在便利科技取代生活的火星居民，透過聽覺「閱讀」， 在聲音情境吧檯，感受落雨、市場、歌謠與小吃等日常的美好。

都市藝術工作室說，為讓火星居民回味在地球的美好日常， 特別採集地球生活時，大家最熟悉的聲音， 分別在三個不同的藝術空間裝置裡播放，搭配特殊的燈光設計， 週二到週日早上9點到晚上6點可自由參觀，週五、六、 日裝置延長開放至晚上9點；除週一公休，每日下午5點30分到9 點之間，每30分鐘有一次聲光展演，盼能透過文學跨界， 激盪出不同的火花。

《火星與地球距離687個地球日》

展覽地點 | 國立臺灣文學館 南門路草地區 (臺南市中西區中正路1號)

展覽日期 | 2021.12.11 – 2022.01.09

開放時間 | 週二~週四 09:00 – 18:00

週五~週日 09:00 – 21:00 (週一公休)

聲光展演 | 每日 17:30 – 21:00 (每30分鐘展演)

創作團隊 | 南藝大建築所 Group Bricoleurs

執行單位 | 都市藝術工作室