【預防本土疫情擴散】台灣中研院P3實驗室人員染疫•全棟12/10停班　黃珊珊: 400多人將進行採檢

台北市P3實驗室人員驗出PCR陽性，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前）9日晚間召開臨時記者會，對外說明最新狀況及相關因應措施。中央社... 台北市P3實驗室人員驗出PCR陽性，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前）9日晚間召開臨時記者會，對外說明最新狀況及相關因應措施。中央社

更新時間: 2021-12-09 22:54

首次發稿: 2021-12-09 21:30

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中研院P3實驗室離職人員染疫，中研院今天(9日）表示，將立即檢討、檢視P3實驗室管理及操作，明天（10日）起所有院內公共場所將暫停開放，對外實體會議、活動也將停止或改線上舉行。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚宣布北市新增1例本土病例，個案曾任中研院基因體研究中心實驗人員，疑在實驗室遭感染，初判感染Delta變異株，已匡列85人隔離。

陳時中表示，個案12月初離職，目前仍在調查離職原因，但這個單位工作人員都有一定訓練，須進一步調查哪個環節出問題，並釐清實驗內容。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，若曾與確診者足跡重疊，又出現相關症狀，最好就醫並告知相關場域活動史，協助醫師判斷，必要時採檢確認。

陳時中也說，足跡重疊者自覺或懷疑有相關症狀，可聯絡衛生單位詢問，或可用家用快篩以及到醫院採檢。

中研院今發布新聞稿指出，針對此次事件，將會確實檢討、立即檢視P3實驗室生物安全的管理、執行及操作狀況及調查事件發生原因，確保實驗安全也維護同仁健康，有關疫情後續發展，也將依指揮中心說明為主，會於10日內完成調查報告。

中研院指出，今下午接獲疫情指揮中心通知後，已立刻依據院內「因應嚴重特殊傳染性肺炎確診案發生時建物及人員管理參考作業程序」組成應變小組，全力配合調查並進行相關處置措施；也安排今晚起針對基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公。

中研院說，明天10日起，所有院內室內公共活動場所都暫停開放，所有對外的實體會議、活動都停止或改以線上舉行，院內內部會議以10人以下為原則，且必須在備有隔板，符合社交距離、通風良好場所舉行，餐廳只提供外帶服務。

中研院表示，院內同仁如果有需要，向單位主管報備後都可居家辦公，後續將配合指揮中心各項作業，持續掌握發展情況，提供同仁諮詢與協助。

指揮中心今天表示，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的前中央研究院人員於實驗室曾被實驗老鼠咬，還不知是否因此感染，但出現症狀後曾快篩為陰性；個案12月初離職。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚間緊急舉行記者會證實，新增1例本土病例（案16816），曾任中研院實驗人員，11月中旬工作過程曾接觸病原體，疑在實驗室遭感染，初判感染最早在印度發現的Delta變異株，已匡列85人緊急送集中檢疫所隔離；目前實驗室停用，全棟樓人員停班。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案2次核酸檢測（PCR）都陽性，Ct值分別為15、23；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，個案曾於6月28日、7月26日打2劑莫德納（Moderna）疫苗。

陳時中說，個案所屬實驗室相當嚴謹，防護裝備理論上應很完整，去年也有檢查，都符合規定，當然不能排除相關防護裝備穿脫時是否有沒完整的地方，衛生福利部桃園醫院就曾發生類似情形，早有訂定相關SOP（標準作業程序），須同時內、外部調查釐清，避免類似事件再發生。

媒體詢問，個案出現症狀後，第一時間是否就醫及通報？陳時中表示，目前已知當時曾做快篩，結果為陰性，但要進一步釐清是否向上級報告、健康監測，要求中研院10天內提調查報告。

更新時間: 2021-12-09 22:45

首次發稿: 2021-12-09 21:30

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊表示，有關中研院P3實驗室人員確診案，北市匡列68人進防疫旅館，與個案同工作場域的400多人明天採檢，方式正在溝通中。

北市一名20多歲任職於中研院P3實驗室的女性工作人員驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR陽性，由於實驗室位於南港，晚間台北市副市長黃珊珊至南港健康服務中心為疫調人員打氣。

黃珊珊接受媒體訪問時表示，確診者的第1圈接觸者共匡列了68人，已全數入住防疫旅館，將對同場域的400多人明天進行精準疫調採檢，正在跟中央討論方式。

黃珊珊表示，因為時間有點晚了，加上還有外國人，也需要聯絡外事單位，正在討論要用什麼方法聯絡；此外，原本明天要開採檢車到中研院，但如果中研院不上班，就要再想想要怎麼進行。

首次發稿: 2021-12-09 22:10

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中宣布，中研院實驗室人員確診本土病例，疑在P3實驗室遭感染，即起封閉停用，所屬第3實驗室全棟樓人員10日全面停班，避免疫情擴散。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(9日) 晚間緊急召開記者會證實，國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816）個案曾任中研院實驗人員，11月中旬於工作過程曾接觸病原體，疑在實驗室遭感染，初判感染Delta變異株，目前已匡列85人隔離，個案男友採檢結果為陰性。

陳時中表示，目前還有很多問題有待釐清，下午指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也已到場了解並召開會議，初步決議相關因應措施。

陳時中說，首先，個案所屬P3實驗室暫停使用，整棟樓層人員全部進行居家隔離；第2，將調閱所屬第3實驗室的進出紀錄跟錄影帶，釐清狀況，且此實驗室整棟樓除了同層的人隔離外，全棟的人明天停止上班，進行自我健康偵測，若身體不適需立刻聯絡衛生單位，避免第1圈檢驗結果出來前有擴散。

陳時中指出，後續也要求中研院10日內交出檢討報告，並派專家到實驗室調查有何疏漏或改善之處，了解是否落實COVID-19生物安全指引，也呼籲實驗室落實查核與規定，尤其操作檢驗實驗室須儘速完成疫苗接種，打2劑疫苗，符合資格者可接種第3劑。

外界好奇，個案是否被實驗老鼠咬導致染疫，中央社引述張上淳表示，內部調查確實有被咬到的狀況，但不確定是否因此造成感染，此實驗室操作的不僅有最早在英國發現的Alpha變異株，還有其他病毒株。