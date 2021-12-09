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【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北

該案已接種兩劑莫德納疫苗，沒有出入境紀錄，也沒有相關疑似的接觸者，初步判斷和國外個案無關，推斷是工作接觸相關病源。

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By 醫藥組, 台灣英文新聞
2021/12/09 21:44
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北

更新時間: 2021-12-09 22:30【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮官陳時中今（9日）證實，一名在南港實驗室工作的女性經檢驗確診新冠肺炎Delta變種病毒，將被列為本土感染個案，案號為16816。

指揮中心今晚臨時召開記者會，指出一名在南港工作的女性確診新冠肺炎，該案已接種兩劑莫德納疫苗，10月中旬工作過程中有接觸到病原體卻無症狀，11月26日才出現咳嗽，12月8日出現味覺異常，今就醫採檢後確診。

陳時中指出，即使有個案確診，社區染疫的可能性也相對低，因為台灣已有35天0確診，且該案沒有出入境紀錄，也沒有相關疑似的接觸者，初步判斷和國外個案無關，推斷是工作接觸相關病源，目前判定是本土案例。

根據中央社，知情人士說，本案確診者在位於台北市南港區的研究室工作，為已離職年輕女性，CT值偏低，應是新案。

媒體報導，這名確診者行經足跡多遍佈南港、汐止一帶，地點不少，包括遠雄廣場、汐止家樂福、南港Global mall等地都去過。

陳時中表示，新北市與台北市已展開積極疫調，目前匡列85名人員，今晚稍後會送到集中檢疫所，並進行漏夜採檢。至於較親密的接觸者會先接受檢驗，該案男友已經過檢驗，結果為陰性。

此外，個案所屬實驗室已暫停使用，整棟樓層也將列為居家隔離，未來會檢視該個案工作樓層的人員進出狀況，且整棟建築的工作人員明天起停止上班，並監測個人健康狀況。
本土確診
新冠肺炎

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