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Google台灣2021搜尋排行出爐！今年影劇趨勢、話題人物、熱門議題一次揭曉

今年度熱門關鍵字與疫情、奧運、民生經濟及特定新聞議題有關，影劇則仍以中國、韓國為主。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2021/12/09 19:26
（圖/Unsplash）

（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）2021年即將畫下句點，Google搜尋引擎公布台灣今年度搜尋排行，可以看到台灣民眾最關心的議題、人物和影劇等，也可看出大家今年最好奇的10大「哪裡」及「什麼」關鍵字。

根據Google Trend官網，今年前5名快速竄升的關鍵字為「NBA」、「疫情」、「疫苗預約」、「1922」和「水庫」。由於台灣今年後半疫情嚴峻，導致居家觀影更加頻繁，延至5月開打的NBA季後賽遂成為民眾高度關注賽事，第7名的「奧運」則因在東京開打，與台灣零時差，使得今年有更多台灣人觀看，在快速竄升人物中也有許多台灣奧運選手入榜。

在議題方面，除了疫苗及五倍券等民生經濟議題外，還有因瑪莎拉蒂擦撞打人的「百桂食品」富二代，以及「長榮海運股價」和「太魯閣號」等關鍵字。

影劇方面，中國明朝古裝劇「錦心似玉」超越韓國生存遊戲影集「魷魚遊戲」，成為第一多人搜尋的影劇，其他熱門影劇則多以中國偶像劇及韓劇為主。

電影方面，最多人搜尋邱澤主演的「當男人戀愛時」，其他4名則為外國電影「永恆族」、「沙丘」、「靈魂急轉彎」，及中國電影「你的婚禮」。

在「哪裡」及「什麼」的關鍵字搜尋排行中，最多人問「酒精哪裡買」、「奧運直播哪裡看」、「護目鏡哪裡買」等，符合今年台灣熱門議題趨勢，不過在第10名則出現「吉利丁片哪裡買」，可見許多人對於製作果凍、奶酪等甜點的需求上升。

另外，最多人問的前3名為「Clubhouse是什麼」、「311是什麼」、「PopCat是什麼」，其他則是和「元宇宙」、「NFT」等科技話題相關，也有許多人問「WFH」（在家工作）是什麼意思，還有藝人陳建州使用的「安博盒子」。

Google台灣2021搜尋排行出爐！今年影劇趨勢、話題人物、熱門議題一次揭曉

Google台灣2021搜尋排行出爐！今年影劇趨勢、話題人物、熱門議題一次揭曉

Google台灣2021搜尋排行出爐！今年影劇趨勢、話題人物、熱門議題一次揭曉

(圖/Google Trend截圖)
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更新時間 : 2021-12-09 20:29 GMT+08:00

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