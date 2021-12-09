台灣與斯洛伐克首屆「經濟合作諮商會議」落幕　斯國支持洽簽台歐BIA

2021第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議6日在台北 南港展覽館2館舉行開幕典禮，國家發展委員會主任 委員龔明鑫（左）致詞指出，台灣與斯... 2021第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議6日在台北 南港展覽館2館舉行開幕典禮，國家發展委員會主任 委員龔明鑫（左）致詞指出，台灣與斯洛伐克同樣都 是自由民主夥伴，共享普世價值。 中央社記者鄭傑文攝 110年12月6日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）本周率團搭乘斯國政府行政專機來台，與台灣進行首屆跨部會經濟合作諮商會議，外交部今（9）日表示，雙方簽署9項合作備忘錄，涵蓋教育人才交流、研發創新、貿易拓銷、科學園區、太空、觀光、智慧城市、科學研究等領域的合作，斯洛伐克明確支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。

今年10月，國發會主委龔明鑫及科技部長吳政忠，偕經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華率領66人經貿考察團訪問斯洛伐克，台斯雙方當時已簽署7項合作備忘錄，葛力克這回率團來台，與台灣方面進行首屆、為期三天的跨部會經濟合作諮商會議。

會議當中，經貿議題工作小組由經濟部國際合作處處長廖浩志與斯國經濟部專案支援總司長Boris Škoda共同主持，台斯雙方就貿易、投資、電動車、綠色經濟、智慧城市、中小企業數位化、新創、創新研發、區塊鏈技術合作等議題進行交流。

另一「教育、科研與觀光」工作小組，則由國發會綜規處長張惠娟與斯國教育、科研暨體育部科技總司長Robert Ševčík共同主持，並有教育部、外交部、交通部觀光局、科技部新竹科學園區管理局、國家實驗研究院國家太空中心、工業技術研究院等跨部會單位與會，會中討論雙方觀光、科學園區、太空科技、產學連結、科研、教育等合作。

台灣外交部指出，此次台灣與斯洛伐克雙方就各項領域深入交換意見，成果豐碩，明年台灣與斯洛伐克將依據成果宣言，在斯洛伐克舉辦第二屆跨部會經濟合作諮商會議，持續深化雙方交流互動，提升台斯夥伴關係。

外交部發言人歐江安說，台灣與斯洛伐克兩國在自由民主的共同價值上，將進一步深化經濟投資、產業對接與供應鏈安全等領域的合作，共同增進全球民主夥伴的團結與韌性。