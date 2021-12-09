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Instagram侵害兒少身心健康 負責人提制定標準被圍剿

民主黨參議員布盧門撒爾表示，有必要採取遠超過莫塞里所提程度之干預，他直言，科技公司的「自我監管」已不再可行。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/12/09 17:51
Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）8日赴美國參議院，為該平台侵害年輕用戶身心健康進行辯護。（圖／美聯社） &nb...

Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）8日赴美國參議院，為該平台侵害年輕用戶身心健康進行辯護。（圖／美聯社） &nb...

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）照片分享平台Instagram遭控侵害兒少身心健康，其負責人莫塞里於美東時間8日出席美國參議院首場聽證會，為公司及新推安全措施辯護。立法者對其說詞不以為然，表示這些「小兒科」的改進並無法解決問題。

紐約時報》報導，美國參議院消費者保護、產品安全和數據安全小組委員會（Senate Subcommittee on Consumer Protection, Product Safety and Data Security）舉行聽證會，要求莫塞里（Adam Mosseri）對擁有10億用戶的Instagram傷害兒少使用者做出說明，並承諾作出改變。

兩黨議員砲火猛烈，莫塞里在會上辯稱，指控之問題非Instagram單一問題而是整個產業的共同挑戰，呼籲應建立一個新「產業機構」，為年齡驗證、適齡體驗和線上家長設定使用限制建立一套標準。他表示，該機構將接受來自公民社會及家長的意見回饋，科技公司所享受的法律權益也取決於是否符合該項標準。

儘管莫塞里的提議遠比Facebook具體，在聽證會前一天也推出示警用戶使用時間的功能「Take a break」，議員們並不買賬。

主持聽證的小組委員會主席、康涅狄格州民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）不客氣地表示，莫塞里所提的「小兒科建議」都很一般，並無法拯救年輕用戶免於成癮。

布盧門撒爾表示，有必要採取遠超過莫塞里所提程度之干預，他直言，科技公司的「自我監管」已不再可行。

共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）附議，並表示制定這些標準的不是所謂的「產業機構」，而是「美國國會」。
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