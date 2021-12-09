中華電信與艾陽科技共同贏得雲豹育成計畫「體系創新獎」總冠軍

中華電信長期深耕電信網路、資訊安全及雲端技術， 為打造完整AIoT生態圈， 積極參與由台灣雲端物聯網產業協會與StarFab Accelerator舉辦的「台灣雲谷雲豹育成計畫」。 歷經4個月的「共創輔導期」， 最終由企業導師中華電信與新創公司艾陽科技， 贏得第九屆雲豹育成計畫「體系創新獎」總冠軍， 協助艾陽科技獲得史上最高總額達三千萬的投資意向， 成爲參賽團隊最有投資價值之新創公司。

「台灣雲谷雲豹育成計畫」為推動雲端運算、物聯網、大數據、 工業4.0及人工智慧等創新應用開發， 促進國內大型企業與新創企業的攜手合作， 希望透過以大帶小的創業機制，協助新創企業拓展商業版圖， 以發掘科技產業的明日之星， 進而協助政府推動人民有感的智慧化應用體驗。 艾陽科技與中華電信深度合作， 將交通管理與跌倒偵測AI演算法分別建置於雲端及AI裝置端。 在醫療照護場域，以紅外線影像判斷人員是否跌倒， 可運用於醫療照護中心及病房救助，跌倒誤判率趨近於零。此外， 在交通車聯網場域，以內建AI軟體辨識車型、車牌及車流， 辨識率高達9成以上， 將提供給各縣市政府應用於交通監控與疏導指揮， 協助智慧城市之建設。

艾陽科技營運長林鼎表示，身為國內影像AI的專業公司， 成功地將AI演算法嵌入高通與安霸（Ambarella）晶片， 此一邊緣運算（Edge AI）已逐漸落地在國內跌倒偵測、 交通管理及智慧製造產線偵測等場域。中華電信表示， 未來將運用本身資通訊技術持續與新創產業廣結盟， 以擴大5G及AIoT生態圈，在智慧交通、智慧醫療場域， 提供民眾更好的智慧生活體驗。