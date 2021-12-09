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中華電信與艾陽科技共同贏得雲豹育成計畫「體系創新獎」總冠軍

將雲端與AI技術結合 廣泛運用於車聯網及智慧醫療

By 台灣英文新聞
2021/12/09 17:16
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

中華電信長期深耕電信網路、資訊安全及雲端技術，為打造完整AIoT生態圈，積極參與由台灣雲端物聯網產業協會與StarFab Accelerator舉辦的「台灣雲谷雲豹育成計畫」。歷經4個月的「共創輔導期」，最終由企業導師中華電信與新創公司艾陽科技，贏得第九屆雲豹育成計畫「體系創新獎」總冠軍，協助艾陽科技獲得史上最高總額達三千萬的投資意向，成爲參賽團隊最有投資價值之新創公司。

「台灣雲谷雲豹育成計畫」為推動雲端運算、物聯網、大數據、工業4.0及人工智慧等創新應用開發，促進國內大型企業與新創企業的攜手合作，希望透過以大帶小的創業機制，協助新創企業拓展商業版圖，以發掘科技產業的明日之星，進而協助政府推動人民有感的智慧化應用體驗。艾陽科技與中華電信深度合作，將交通管理與跌倒偵測AI演算法分別建置於雲端及AI裝置端。在醫療照護場域，以紅外線影像判斷人員是否跌倒，可運用於醫療照護中心及病房救助，跌倒誤判率趨近於零。此外，在交通車聯網場域，以內建AI軟體辨識車型、車牌及車流，辨識率高達9成以上，將提供給各縣市政府應用於交通監控與疏導指揮，協助智慧城市之建設。

艾陽科技營運長林鼎表示，身為國內影像AI的專業公司，成功地將AI演算法嵌入高通與安霸（Ambarella）晶片，此一邊緣運算（Edge AI）已逐漸落地在國內跌倒偵測、交通管理及智慧製造產線偵測等場域。中華電信表示，未來將運用本身資通訊技術持續與新創產業廣結盟，以擴大5G及AIoT生態圈，在智慧交通、智慧醫療場域，提供民眾更好的智慧生活體驗。

更新時間 : 2021-12-09 17:27 GMT+08:00

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