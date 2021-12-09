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礁溪山形閣 X 日本航空 【山清日明旅航饗宴】

By 台灣英文新聞
2021/12/09 17:16
礁溪山形閣 X 日本航空 【山清日明旅航饗宴】
礁溪山形閣 X 日本航空 【山清日明旅航饗宴】

山形縣尾花沢市除了以溫泉度假村及美景而聞名之外，同時也是花笠舞的發源地。而銀山溫泉正是位於尾花沢市的超人氣景點，是一處坐擁群山美景、遺世獨居的溫泉老街。當地完整保留了大正年代(1912-1916年)的木造溫泉屋群，除了曾是NHK電視劇<阿信>的拍攝背景舞台，據說也是宮崎駿卡通《神隱少女》的湯屋原型出處。如此勝景美地，JAL與山形閣熱情邀您共同感受與體驗!

日本航空與礁溪山形閣合作攜手打造冬季限定版【山清日明旅航饗宴】一泊二食專案，以山形縣尾花沢市･銀山溫泉為旅程主題，零時差視訊連線介紹銀山溫泉與花笠原高原滑雪場，並透過影像感受飛航服務與雪國風情。全程由日本航空商務艙機組人員帶領大家感受虛擬飛航，並提供日式尊榮服務。

除了零時差視覺美景外，地方美食更是不可或缺。山形閣黃東榮主廚特別以山形縣知名的滋雅米和各式的山形特產如：芋煮、蒟蒻丸、銀山湯豆腐等搭配宜蘭在地豐盛食材，完美呈現濃厚山形縣風味的日本航空商務艙主題晚宴，並精選山形縣著名地酒初孫酒造的魔斬大吟釀做為餐前佐飲，濃冽北國風情絕對為您此次旅程留下深刻回憶。

每位參與【山清日明旅航饗宴】的貴賓們，除了可以帶回山形縣尾花沢市與日本航空所提供的特色伴手禮外，現場還可以參與中獎率100%的驚喜抽獎活動喔!讓您盆滿缽滿，幸福滿滿!除了上面這麼多的超值優享外，當日還有昇恆昌DUTY FREE商店進駐山形閣，各式精選商品讓您心滿意足，一次買足!

更新時間 : 2021-12-09 17:27 GMT+08:00

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