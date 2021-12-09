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英國Omicron病例數飆升　約15%兒童染疫後出現不尋常症狀

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/09 17:09
英國一名家庭醫師說，感染Omicron變異株的兒童中約有15%還會起「不尋常的疹子」。(示意圖/pixabay)

英國一名家庭醫師說，感染Omicron變異株的兒童中約有15%還會起「不尋常的疹子」。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）英國一名家庭醫師說，感染Omicron變異株的兒童中，除了出現疲倦、頭痛與喪失胃口等典型症狀外，約有15%還會起「不尋常的疹子」。

英國「太陽報」（The Sun）報導，在北倫敦執業的家庭醫師David Lloyd說明，從最早驗出的幾起Omicron病例中發現，其引發的症狀似乎與其他變異株的症狀稍微不同。

他說，約有15%感染Omicron的兒童會起疹子，還會出現疲倦、頭痛與食慾不振等與成人雷同的症狀。

David Lloyd告訴天空新聞網（Sky News）說，因為這個不一樣的症狀讓我們開始對病毒有進一步的了解，也有助於我們去比對是否有被遺漏的確診患者。

David Lloyd說，近來社區內的染疫人數擴增的「非常迅速」，大約2倍左右，希望Omicron別和Delta一樣致命，盼我們可以控制住疫情，但現在的情況確實令人擔憂。

英國國民保健署（NHS）在2020年3月疫情爆發時，列出成人與兒童感染COVID-19的3大症狀，包含咳嗽、發高燒和喪失嗅覺或味覺，但隨著病毒不斷變異，確診患者出現許多不同症狀，外界一直希望能增列症狀。

醫務人員也反應，Omicron變異株所引發的症狀有別於現有的變異株，更與NHS列表的症狀不同，可能會增加醫師判斷的難度。

根據南非的醫療人員表示，疲勞、身體疼痛和頭痛是感染Omicron變異株的主要症狀，患者也沒有喪失嗅覺或味的情況。

科學家表示，Delta仍是英國現階段的主流病毒，但由於Omicron變異株恐具有傳播力強的特性，預料到了聖誕節總確診數恐達到9萬例。
Omicron變異株
新冠肺炎
英國
疹子

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更新時間 : 2021-12-09 17:27 GMT+08:00

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