新北市獲行政院環保署頒109年地方環境清潔考核評比特優

新北市除榮獲直轄市組特優獎，指定及推薦考核的樹林區及該區樹興里、永和區及該區大同里亦皆榮獲特優，是考核中六都唯一大滿貫。(照片來源：新北市... 新北市除榮獲直轄市組特優獎，指定及推薦考核的樹林區及該區樹興里、永和區及該區大同里亦皆榮獲特優，是考核中六都唯一大滿貫。(照片來源：新北市政府環境保護局提供)

行政院環境保護署辦理109年地方環境清潔考核評比 結果出爐，新北市續創佳績，再次獲頒地方環境清潔考核特優。 這次無預警的考核評比，新北市除榮獲直轄市組特優獎， 指定及推薦考核的樹林區及該區樹興里、 永和區及該區大同里亦皆榮獲特優，是考核中六都唯一大滿貫。

環保局程大維局長表示，考核的項目包含道路、溝渠、除草、公廁、 遊憩地區、 空地空屋等環境清理維護工作及各項污染環境行為的取締等。 新北市能從各縣市中脫穎而出，除了政府相關單位的努力外， 當地里長及環保志義工的積極參與，更是環境維護的關鍵。

環保局近年來持續推動各項環保政策，包括「里環境認證」、｢ 黃金資收站｣、｢社區防蚊師培訓｣、｢公民種子講師認證｣、 等措施，讓環保工作扎根於日常。並透過里長、 志義工的在地實踐與宣導，將環境清潔觀念深植家戶， 也發揮潛移默化的功用。

此外，環保局每年都會協同里長、里民及志義工進行「 好所在家園清淨計畫」，將里內各處髒亂點、 空地空屋進行全面性整頓，透過第一線里長、 志義工朋友與環保局清潔隊縝密配合，並以點、線、 面的方式逐步擴散，以維持新北市乾淨市容。

這次推薦參與村里組考核的樹林區樹興里， 在詹美齡里長的帶領下， 里內志義工將數處髒亂點化成小花園或停車場、推動綠植栽， 設置綠牆、綠籬及香草花園，詹里長更用心分配清潔維護的責任區， 安排各鄰長負責。值得一提的是，里內原有一處台鐵員工宿舍， 拆除後現已規劃為原生種植物公園， 由里內居民共同栽種原生種植物，是里內新亮點。

樹興里也積極推廣各項環境教育及環保推廣活動， 結合里內樹興國小學童與里內樂齡長者，辦理各式體驗活動， 例如節能減碳、循環資源再利用。因此樹興里不僅在2017年及2020年榮獲行政院環保署低碳永續家園銀級認證，這次能再獲得佳績， 樹興里詹美齡里長開心表示， 這次獲獎是清潔隊員和環保志工共同努力的成果， 未來會繼續保持並且讓樹興里更上一層樓。

考核當天現場抽中的指定里永和區大同里， 由陳健蒼里長及環保志工認養清掃里內巷弄道路及公有設施， 因社區老舊已列為都更預定地，環境維護不易， 需花費加倍的時間與心力來進行維護。綜合各項成果，這次努力再次獲得評審委員青睞， 亮眼成績反映出新北市平時在環境維護工作上的扎實與全方位。

樹興里環保志工進行環境維護。(照片來源：新北市政府環境保護局提供)

新北市除榮獲直轄市組特優獎，指定及推薦考核的樹林區及該區樹興里、永和區及該區大同里亦皆榮獲特優，是考核中六都唯一大滿貫。(照片來源：新北市政府環境保護局提供)