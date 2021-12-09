台灣春節專案12/14上路　PCR報告須為「3日內」不含假日　三步驟一次看懂

自12月14日起，調整「3日內」PCR報告日為啟程地表定航班時間往前推3個「日曆日」計算。 自12月14日起，調整「3日內」PCR報告日為啟程地表定航班時間往前推3個「日曆日」計算。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布檢疫新措施，因應國際疫情變化難測、新興變異株頻傳，自12月14日起，「3日內」PCR報告日為啟程地表定航班時間往前推3個「日曆日」計算，不排除當地國定假日、例假日；另提醒入境民眾務必事先準備資料、搭機前完成線上申報並依指示通關。旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合規範。



指揮中心指出，春節檢疫措施專案將於下週二上路，提醒12月14日至明(2022)年2月14日期間自國外返台旅客，必須瞭解及配合以下三步驟，事先做好檢疫，返臺將更簡易：



第一步、事前，應準備資料：

旅客請依照選擇的春節檢疫方案(方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天、方案B：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理、方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理)，備妥相關資料及可上網的個人手機。

其中無論選擇哪個方案，全部旅客均需準備「搭機前三日內COVID-19病毒核酸(PCR)檢驗報告」和「防疫旅宿訂房證明(全部旅客)」；如為選擇方案C者，須增加準備「完整疫苗接種證明」。

此外，若為選擇方案B/方案C旅客，且於隔離檢疫最後4天/7天需返家，並符合以一人一室方式進行在家檢疫者(同住家人須已完整COVID-19疫苗接種且滿14天)，應事前取得同戶內同住家人之姓名、身分證字號、電話等個人資訊，以利線上申報。



第二步、搭機前，應完成線上申報：

旅客請於航班抵臺前48小時內至「入境檢疫系統」完成線上申報，於國外機場報到時，出示已完成線上申報之「啟程地申報證明」手機畫面，並隨身攜帶前述證明文件，以供航空公司進行搭機前檢視作業。



第三步、抵臺時，應依現場引導順利通關：

旅客下機後，請打開手機確認收到簡訊，於機場通關時依序出示線上檢疫憑證及前述證明文件；於完成證照查驗及提領行李，再取快篩試劑(選擇方案A、方案C者)、並配合深喉唾液採檢後，儘速搭乘防疫車輛前往檢疫地點，完成14天檢疫。