美國眾議院通過禁止進口新疆血汗商品 棉花、多晶矽供應鏈恐重挫

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）為抗議中國人權不彰，繼6日宣部外交抵制北京冬奧後，美國眾議院在美東時間8日，以壓倒性之姿通過《維吾爾強制勞工保護法案》，禁止企業採購產自新疆的「強迫勞動」商品。

《紐約時報》報導，美國眾議院以428贊成對1反對，迅速通過這項由麻薩諸塞州民主黨眾議員麥戈文（Jim McGovern）提出的法案，反應美國兩黨對中國在新疆侵犯人權的作為越發憤怒。唯一反對票由美國共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）投下，理由是美國不應干涉他國內政。

該法案尋求禁止從新疆地區進口商品，除非能提出明確證據，證明產品非「強迫勞動」所製造。拜登（Joe Biden）政府認為，中國正在新疆地區進行大規模種族滅絕與侵害人類罪，包括將維吾爾人及其他少數民族關押進集中營進行勞動改造，強迫絕育與墮胎，以及酷刑與性虐。北京當局強烈否認，並稱上述指控為無中生有的「謊言」與「世紀笑話」。

法案今日大獲全勝，民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）對此表示，通過法案，能「利用美國強大的經濟實力來打擊這種暴行並追究肇事者的責任。」該法案仍需通過參議院投票並交由總統拜登簽字，才能立案成法。

報導也指出，過去幾月遊說的利益團體與立法者間對該法案存在巨大歧見。許多企業表示，鑑於中國供應鏈的不透明性與審計的難度，要提供產品非「強破勞動」製造證明難度過高。

此外，著名企業包括耐克、可口可樂以及蘋果在內，皆試圖遊說國會，稱該法案的通過將對已經癱瘓的供應鏈造成更加嚴重的破壞。在全球棉製服飾中，約有高達5分之1含有新疆棉，而限制新疆產的多晶矽，將影響太陽能電池面板與智慧手機的製造。