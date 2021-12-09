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月老上線！台灣霞海城隍廟限定6小時Gather Town上求籤詩　逛市集占卜看面相還有機會轉角遇到愛？

7大主題活動將於12月12日限定登場

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/09 16:09
台灣明日和合製作所設計虛擬寶島《ㄤˊ賴廟口祭》，將於12月12日 Gather Town 登場(圖/明日和合製作所)

台灣明日和合製作所設計虛擬寶島《ㄤˊ賴廟口祭》，將於12月12日 Gather Town 登場(圖/明日和合製作所)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)線上拜月老！台灣明日和合製作所設計虛擬寶島《ㄤˊ賴廟口祭》，將於12月12日 Gather Town 上逛市集、算命、逛藝廊。

明日和合製作所在數位軟體Gather Town上打造《ㄤˊ賴廟口祭》，購票的民眾可以設定虛擬化身（Avater）大逛7大特色區，包含在台北虛擬城隍廟線上求籤，由多家品牌規劃的線上市集，還能和品牌主理人及設計師暢聊；此外，顏社旗下知名音樂家Puzzleman也將帶來音樂演出，限定6小時的系列活動將於周日展開。

Gather Town是一款能打造虛擬空間的社交軟體，疫情嚴重時不少公司讓員工在家上班，該軟體上吹起一股虛擬辦公室風潮，包含可用視訊或文字在辦公桌及會議室裡聊天，也有不少玩家運用該軟體設計專屬的互動展覽空間，具設計感的介面和便利功能獲網友青睞，只要有專屬密碼的玩家都能參加。

以台北霞海城隍廟為題打造的「霞海事務所」，參加者可使用在線求籤詩，月老將於中午12時至晚間6時全程於線上值班，事務所還藏有許多和霞海城隍廟相關的趣味佚事；主辦單位提醒，別忘了採購求緣供品跟著最準確的拜月老流程，之後若順利脫單也要攜伴到霞海城隍廟跟月老星君道謝。

擅長以直播替品牌牽線的嘎啦嘎啦市集 召集了 15 間品牌舉辦「圍廟市集」，可以線上線下同步開吃；「野台談心室」則由4組職人對談，包含 Misc LIN x 李育昇、李政道 x吳孝儒、泰坦 x柯智豪。

彩蛋滿滿！寶島上藏了許多驚喜，主辦單位建議善男信女，多去巷弄間探索，或許在「仙知轉運站」巧遇解憂占卜師、在「面相顏究所」巧遇深藏不露的似顏繪畫師，逛累了也歡迎到「仙女啟示路」畫廊走走。

主辦單位提醒，上線人數門檻為每小時 500 位使用者，在報名人數達到一定狀況時，主辦單位會在票券販賣結束後進行分流建議，並在活動前以電子郵件方式通知每一位報名者，請留意信件並參照開放時段進入線上活動，以獲取最佳線上體驗。

詳情及購票請前往活動頁面粉絲專頁查詢
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更新時間 : 2021-12-09 17:26 GMT+08:00

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