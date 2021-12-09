台灣鐵路普悠瑪翻覆釀18死　台鐵向日商求償6.1億敗訴

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導)台鐵第6432次普悠瑪列車於三年前在宜蘭出軌翻覆釀18死慘劇，台鐵對列車供應商日本「住友商事株式會社」求償超過6億，台北地方法院今(9)日判決台鐵敗訴，全案可上訴。

綜合媒體報導，台鐵第6432次普悠瑪列車於2018年10月21日行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死亡、200多人受傷。宜蘭地方法院今年10月18日宣判，司機員尤振仲依過失致死罪，判4年6個月。檢方提起上訴，目前正由台灣高等法院審理中。

台鐵認為，住友商事株式會社交付的傾斜式電聯車，主風泵設計不良、列車自動防護系統（ATP）未連線等缺失，導致2018年10月21日翻車事故，因而求償6億1211萬餘元。

住友指出，主風泵在事故當天運轉異常的原因，是台鐵未妥善維修、保養列車及未定期更換零件所致，並非設計缺失，主風泵異常頂多導致車速過慢或無法前進，不會造成列車超速出軌。

住友提及，ATP遠端監視系統本身並無減低行車速度或於遭隔離時重系統的功能，列車安全速度的維持，主要在於司機員確實遵守各區間速限。

住友強調，事故肇因是列車以時速141公里的高速通過新馬站彎道，而新馬站彎道速限75公里，司機員以超過速限2倍的高速駕駛列車，已嚴重違反台鐵內部規定，絕非ATP遠端監視系統未連線所致。

台北地院表示，普悠瑪列車ATP系統的連線是由台鐵人員使用台灣設備處理，相關細節住友並不知悉，而列車已在2013年完成驗收，台鐵不僅未曾驗收此項連線功能，也未發現功能異常，事故所造成的損害，實則統合諸多行為人的行為與機器設備累積作用的結果。

台北地院認定，主風泵、ATP異常與翻車事故發生之間沒有相當因果關係，因此判台鐵求償敗訴。可上訴。