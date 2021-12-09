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台灣12/9增16例境外移入 含8例突破性感染

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/09 14:15
台灣12/9增16例境外移入 含8例突破性感染

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增16例COVID-19境外移入確定病例，含8例突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增16例境外移入個案，為11例男性、5例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16800)、越南(7例，案16801-16802、案16806、案16809-16812)、西班牙(案16803)、英國(2例，案16804-16805)、菲律賓(2例，案16807、案16815)及印尼(3例，案16808、案16813-16814)入境，入境日介於11月25日至12月7日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日16例境外移入個案中，有11例為非本國籍，分別為7位境外生和4位漁工。

台灣12/9增16例境外移入 含8例突破性感染

指揮中心統計，截至目前國內累計16,704例確診，分別為2,060例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
新冠肺炎
境外移入

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更新時間 : 2021-12-09 14:24 GMT+08:00

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