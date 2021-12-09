理想大地星光燦爛聖誕 新的一年幸福延續

幸福溫暖了12月，閃耀的聖誕氣氛和復古的街燈，洋溢著濃厚溫馨的聖誕節即將來臨，想擺脫繁華城市生活，享受無垠的綠地藍天以及西班牙式建築。理想大地推出聖誕饗宴，不僅有豐盛的聖誕大餐還有聖誕節系列活動，讓您不用遠赴歐洲，也可以度過一個難以忘懷的異國氛圍。

溫馨的聖誕節是最適合傳遞幸福與愛，平安夜當天飯店邀請了花蓮「基甸會」花二支會合唱團與聖誕老公公、聖誕小天使、飯店吉祥物等進行園區遊行，在各餐廳與大廳獻唱聖誕歌曲演唱，讓理想園區裡增添了濃厚的聖誕氣氛。聖誕節當晚，飯店準備多項好禮與旅客進行交換禮物活動，以愛為年的理想大地，今年特別準備十份飯店特色禮物提供住客參加抽獎，讓大家都可以享受與眾不同的聖誕節；當夜幕低垂，住客就寢前，更準備全台唯一的應許運河的晚安遊船報佳音，經由蜿蜒河道傳播滿滿曼妙悠揚的幸福佳音歌聲，漫行河道向住客道晚安，讓理想園區裡更增添了無限祝福言語，為聖誕節劃下圓滿句點。

溫馨的聖誕節及跨年倒數氣氛前別忘了大啖美食，里拉餐廳於12月24日至1月2日推出聖誕跨年海陸大餐，成人$990+10％、兒童$580+10％ 有現切頂級沙朗牛排、現切烤火雞、鮪魚生魚片等鮮食、蔓越莓火雞沙拉、南瓜湯、木柴蛋糕及多樣限定的精美佳餚； 還有應景的聖誕薑餅屋、潘那朵妮、法國拐杖麵包，現場也提供販售，可以買回家當聖誕裝飾或聖誕節當天再次品嚐回味，讓您的聖誕大餐更佳完美又豐盛。

理想大地在跨年前夕舉辦繽紛的天燈祈福活動，您可以為親朋好友與世界各地獻上祝福，在飯店欣賞熱情洋溢的表演活動，以及互動小遊戲，最適合與另一半、三五好友安排專屬的放鬆之旅，在最後壓軸的倒數時刻，觀賞不同於城市的跨年煙火，一起同樂！

2022年元旦早晨，賽維亞草原上，飯店規劃最有接地氣的有氧瑜珈活動以及國旗蛋糕歡慶元旦，晨曦遠眺清澈純淨的中央山脈，搭配朝氣充滿希望的空氣，為2022年開啟美好而嶄新的一面。 理想大地推出「綠の饗食假期」每房7,800元起一泊二食，即日起至2022/3/31止(農曆春節不適用)，詳情請洽理想大地官網www.plcresort.com.tw或電洽02-2658-8181、03-86-56789