台鐵X東武鐵道聯名「玩味便當」12/10起限量開賣　蒸汽火車便當盒還能收藏！

台鐵與日本東武鐵道為慶祝締結6週年，由台鐵台中餐廳首度推出台日聯名「玩味便當」。（台鐵提供） 台鐵與日本東武鐵道為慶祝締結6週年，由台鐵台中餐廳首度推出台日聯名「玩味便當」。（台鐵提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）想去日本了嗎?跟台鐵便當來個偽出國玩味體驗! 台鐵與日本東武鐵道為慶祝締結6週年，由台中餐廳首度推出期間限定台日聯名「玩味便當」，外盒選用超人氣的「蒸汽火車SL大樹」盒子，12月10日起到19日將在台中站開賣，期間限定400份。

台鐵局與日本東武鐵道台北分公司自2015年12月18日締結姊妹至今屆滿6周年，台中餐廳特地為旅客營造一場美食饗宴，「玩味便當」選用台灣養殖的輸日等級鰻魚作為主菜，另佐以充滿濃濃海味的干貝和櫻花蝦作為配菜，配上古早味油飯，讓整個便當充滿日本玩味又體現傳統經典台式美味。

另外，「玩味便當」還選用台中百年餅舖之甜點–珍珠奶茶酥和鳳梨酥，便當食用完畢後，「蒸汽火車SL大樹」盒子還富有收藏價值，讓您感受兼具視覺與味覺的美食饗宴。

台鐵表示，「玩味便當」訂於12月10日至19日在「台鐵台中火車站」及「高鐵台中站」的台鐵便當店販售，首日自10時30分起開賣，期間限定400份，售價349元，凡購買聯名便當即贈送限量©TOKYO SKYTREE日本晴空塔妹妹貼紙。

而且只要於販售期間與「玩味便當」拍照上傳至「Fun臺鐵」粉絲團並標註#臺日聯名「玩味便當」的語句，就有機會抽獎得到由東武鐵道提供的黃金版「蒸汽火車SL大樹」盒組(含金鏟子)。