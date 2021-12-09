Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

台鐵X東武鐵道聯名「玩味便當」12/10起限量開賣　蒸汽火車便當盒還能收藏！

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/09 12:28
台鐵與日本東武鐵道為慶祝締結6週年，由台鐵台中餐廳首度推出台日聯名「玩味便當」。（台鐵提供）

台鐵與日本東武鐵道為慶祝締結6週年，由台鐵台中餐廳首度推出台日聯名「玩味便當」。（台鐵提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）想去日本了嗎?跟台鐵便當來個偽出國玩味體驗! 台鐵與日本東武鐵道為慶祝締結6週年，由台中餐廳首度推出期間限定台日聯名「玩味便當」，外盒選用超人氣的「蒸汽火車SL大樹」盒子，12月10日起到19日將在台中站開賣，期間限定400份。

台鐵局與日本東武鐵道台北分公司自2015年12月18日締結姊妹至今屆滿6周年，台中餐廳特地為旅客營造一場美食饗宴，「玩味便當」選用台灣養殖的輸日等級鰻魚作為主菜，另佐以充滿濃濃海味的干貝和櫻花蝦作為配菜，配上古早味油飯，讓整個便當充滿日本玩味又體現傳統經典台式美味。

另外，「玩味便當」還選用台中百年餅舖之甜點–珍珠奶茶酥和鳳梨酥，便當食用完畢後，「蒸汽火車SL大樹」盒子還富有收藏價值，讓您感受兼具視覺與味覺的美食饗宴。

台鐵表示，「玩味便當」訂於12月10日至19日在「台鐵台中火車站」及「高鐵台中站」的台鐵便當店販售，首日自10時30分起開賣，期間限定400份，售價349元，凡購買聯名便當即贈送限量©TOKYO SKYTREE日本晴空塔妹妹貼紙。

而且只要於販售期間與「玩味便當」拍照上傳至「Fun臺鐵」粉絲團並標註#臺日聯名「玩味便當」的語句，就有機會抽獎得到由東武鐵道提供的黃金版「蒸汽火車SL大樹」盒組(含金鏟子)。
台鐵
玩味便當
日本東武鐵道

相關新聞

台灣全聯最快下週可打疫苗！每站僅一種疫苗 台鐵有望加入
台灣全聯最快下週可打疫苗！每站僅一種疫苗 台鐵有望加入
2021/12/03 17:04
台灣防疫再鬆綁！11/2起搭雙鐵、看電影可飲食、KTV唱歌免戴口罩、藝文活動不限人數
台灣防疫再鬆綁！11/2起搭雙鐵、看電影可飲食、KTV唱歌免戴口罩、藝文活動不限人數
2021/10/28 12:19
台灣鐵路美學列車EMU3000型　獲選日本優良設計百大
台灣鐵路美學列車EMU3000型　獲選日本優良設計百大
2021/10/21 12:02
【保命要訣】睡夢中發生地震•記得抓枕頭～萬一台灣發生大地震　應注意哪些事項？
【保命要訣】睡夢中發生地震•記得抓枕頭～萬一台灣發生大地震　應注意哪些事項？
2021/09/26 10:31
台鐵基隆段號誌故障　網友抱怨: 「基隆火車站幾乎癱瘓」
台鐵基隆段號誌故障　網友抱怨: 「基隆火車站幾乎癱瘓」
2021/09/09 10:17

更新時間 : 2021-12-09 12:49 GMT+08:00

最受歡迎

「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
5名孟加拉籍船員確診　曾至台中梧棲、清水的全聯消費　羅一鈞：研判為舊案
5名孟加拉籍船員確診　曾至台中梧棲、清水的全聯消費　羅一鈞：研判為舊案
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛
台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛
最新【今年首例】中國廈門公安遣返新店殺人案嫌犯•搭機照片曝光　8日晚間返抵台灣
最新【今年首例】中國廈門公安遣返新店殺人案嫌犯•搭機照片曝光　8日晚間返抵台灣
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打