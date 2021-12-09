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梅克爾時代落幕 蕭茲就任總理首提台灣

智庫學者表示，新政府的外交部由對中立場強硬的貝爾伯克（Annalena Baerbock）執掌，未來台德關係有望逐步提升。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/09 12:25
德國政權交替，德國社會民主黨（SPD）領袖蕭茲（Olaf Scholz）8日接棒執政16載的「德國媽媽」梅克爾（Angela Merkel...

德國政權交替，德國社會民主黨（SPD）領袖蕭茲（Olaf Scholz）8日接棒執政16載的「德國媽媽」梅克爾（Angela Merkel...

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）德國社會民主黨（SPD）領袖蕭茲，8日出任德國總理，攜手綠黨、自由民主黨組成德國聯邦史上首個三黨聯合政府，並首度在聯合執政協議中納入台灣，承諾支持台灣參與國際組織，昭示台德關係未來有提升空間。

BBC報導，前漢堡市市長、財政部部長、現年63歲的蕭茲（Olaf Scholz）曾擔任前總理梅克爾（Angela Merkel）副手三年，8日在德國國會以369同意票對303反對票勝出，正式接棒領導基督教民主聯盟、執掌德國16年的「鐵娘子」，成為該國新任總理。儘管來自反對政營，他向選民承諾，將延續梅克爾路線，穩固德國在歐盟的地位。

形象古板嚴謹、作風腳踏實地的蕭茲，在疫情期間得當的危機處理，為他贏得了讚譽與高支持率。他所率領的三黨聯合內閣，由7名社會民主黨人、5名綠黨人和4名自由民主黨人組成，16位部長更首度達成性別比一致。

新政府上任後面臨諸多挑戰，除了應對第四波新冠疫情之外，也面臨俄羅斯入侵烏克蘭的外交危機。梅克爾過去被批評為將貿易置於政治之上，而蕭茲則在應對莫斯科以及中國上採取更強硬的立場。

蕭茲已承諾，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將會關閉北溪天然氣二號管線，並且將與美國等盟友採取聯合行動因應。台灣議題也首度在新政府的聯合執政協議中被提及，該施政藍圖明確指出，唯有在和平和雙方都同意的情況下，才能改變台海現狀，並承諾將支持台灣參與國際組織。

德國政府智庫「學術暨政治基金會」（Stiftung Wissenschaft und Politik）負責人麥爾（Stefan Mair）指出，德國官方暫無計劃訪台，但聯合執政協議兩度提及台灣，是新政府友台示好的訊號。德國也可夠透過互利互惠的方式強化雙邊關係，如支持台灣參與國際事務、推動台歐雙邊投資協定以及半導體供應鍊的強化等。

華府智庫「德國馬歇爾基金」（The German Marshall Fund）柏林辦公室學者巴爾金（Noah Barkin）表示，蕭茲將強化與印太地區的關係，新上任的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對中立場強硬，未來台德關係有望逐步提升。
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梅克爾

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