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12/9新北板橋、樹林設機動接種站　送電影票、便當催打氣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/09 11:22
12/9家樂福板橋店和秀泰生活樹林店設置機動疫苗接種站。（新北市衛生局提供）

12/9家樂福板橋店和秀泰生活樹林店設置機動疫苗接種站。（新北市衛生局提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）新北市自5日起於多處設置機動疫苗接種站，今（9）日家樂福板橋店和秀泰生活樹林店接力上場，除了提供隨到隨打的服務，各站也紛紛祭出現限量超值百元好禮。

新北市長侯友宜表示，為鼓勵民眾完成完整疫苗接種，增加保護力，新北市設置「機動疫苗接種站」，隨打隨打帶給民眾便利和健康，呼籲還沒打疫苗的民眾多多利用，尤其是尚未接種第1劑的民眾。

為了讓前往接種疫苗民眾安心又暖心，12月7日至9日一連三天，新北市機動疫苗接種站推出每天限量100份、價值超過百元的暖心實用好禮，包括有新北專用垃圾袋、口罩、清潔海綿、隔熱墊、面紙、環保購物袋……等貼心小物搭配組合，各站還會隨時出現不同驚喜。

12月8日開打的板橋大遠百站是轄內第一個百貨接種點，除了暖心禮物袋，還祭出200元餐廳百貨抵用券及耶誕城限定口罩好禮，吸引大批民眾排隊接種疫苗。

衛生局長陳潤秋表示，新北機動疫苗站好康不間斷，12月9日、10日家樂福板橋店及家樂福新店店陸續開打，將送出美味的限量營養餐盒，讓民眾大飽口福。

今日到11日再新增一個接種點-秀泰生活樹林店，業者加碼贈送每天限量500份免費電影兌換券一張；同時板橋車站及新北市府2樓的耶誕城接種站更加碼推出限量百元超商禮券及限量暖心小毛毯，持續不間斷的安心疫苗接種服務和貼心好禮驚喜，盼在歲末之際帶給民眾暖暖的祝福與歡樂。

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