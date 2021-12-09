比人還高！台灣全聯公益嘉年華大型地景藝術致敬防疫英雄　6萬竹片打造「垂首的謝籃」大安森林公園綻放

全聯公益嘉年華大型地景藝術「垂首的謝籃」致敬防疫英雄已於大安森林公園展出(圖/格子設計) 全聯公益嘉年華大型地景藝術「垂首的謝籃」致敬防疫英雄已於大安森林公園展出(圖/格子設計)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)全聯15周年公益嘉年華起跑，由藝術家林靖格使用6萬竹片打造的「垂首的謝籃」大型地景裝置致敬防疫英雄，自即日起於大安森林公園綻放，將於明年1月移師宜蘭展出。

台灣「格子設計」總監林靖格操刀全聯福利中心公益活動「2021 謝謝感恩節」的裝置藝術，近5個月規畫製作期，名為「垂首的謝籃」耗費超過6萬片竹篾混合金屬及水泥打造，共180株的竹編花團比人還高，加上夜晚打燈，白天黑夜各自有不同風景。

林靖格表示，年末工作室忙亂一整個焦頭爛額，練就左手烤彎竹板、右手編織竹片的雙手合作技能，除上月已完成的uniqlo台北旗艦店「爆竹」裝置作品外，其中一項進行五個月的大型裝置委託案，為「全聯福利中心」公益嘉年華活動中的竹編花團「垂首的謝籃」作品。

「花朵，是植物從既有生存條件中汲取所需能量，在剛剛好的時空下綻放自身潛能，進而延續生命力的極致狀態。」林靖格說，這段期間投入相當多時間與精力，嘗試以竹編形塑花卉各種型體與結構組合，期望透過此次裝置作品，傳達全聯做好事的精神，以垂首姿態、花苞謝籃面貌向醫護、警消代表致敬。

「垂首的謝籃」將於大安森林公園展至 12 月 26 日，明年1 月 22 日將移師宜蘭傳藝園區展至 6 月 22 日。



設計師林靖格(圖/格子設計臉書)