〈時評〉台灣交通紊亂　日本人也不敢恭維

台灣3年之內，歷經普悠瑪、太魯閣重大鐵路意外，車禍頻傳，損失嚴重。日本作家田中美帆最近批評，交通紊亂30年不改。去(2020)年車禍多達36萬2千3百餘件，輕重傷40多萬人，死亡3千餘人，等於2.5個裝甲旅兵力，車禍已成國安危機。
交通安全在先進國家，視為基本人權，車禍造成嚴重傷亡及財產損失，政府有必要全面檢討改善。台灣每天平均有8人出門後，因交通事故再也沒有機會回家，和家人團聚，180餘人外出後，家人必須憂心忡忡到醫院急診室找人，每年因此導致財產損失高達150億美元，約合新台幣4千多億元，等於3.17% GDP，生命財產損失嚴重。
如與歐洲國家比較，歐盟統計，2018年每百萬人因車禍致死，英國28人，瑞典32人，西班牙39人，德國39人，法國48人，義大利55人，捷克62人，希臘64人，台灣竟然高達116人，令人痛心，亟待檢討改進。
依據衞福部公布統計顯示，2020年國人10大死因，事故傷害竟然排名第6名，其中交通車禍最嚴重，路口車禍高居6成，62％是機車造成，傷亡最多的是15歲至24歲年輕人，65歲以上長輩車禍死亡率佔38％。當前少子化，年輕人竟然還大量在車禍中，付出慘痛生命代價，對國家總體生命力是重大傷害。
今(2021)年1至8月，交通事故死亡最多的都市，依序是台南、高雄，各有208人死亡，台中191人死亡，大多是命喪十字路口，全台每年酒駕肇事致死約550人，即使酒醉駕車重罰，依然難改劣習。
日本媒體屢次不客氣批評台灣交通紊亂，不敢恭維，多次提醒日人到台灣旅遊，一定要注意自身交通安全。日人認為，台灣交通狂按喇叭、跨缐超車、機車橫衝直撞、超速行駛、龜速、搶黃燈、闖紅燈，都是交通事故重要原因。
日本去年車禍30萬9千件，台灣36萬2千3百餘件，問題是日本人口比台灣多1億餘萬人，車禍事故比台灣還少，深值台灣檢討，少子化的今天，還能再讓年輕人命喪車禍嗎？
台灣保險公司將車禍歸納分析，認為9大交通壞習慣，導致意外頻傳，分別是：開車滑手機、不打方向燈、緊貼前車、亂闖交通號誌、超速、亂入車陣、突然開車門、酒醉駕車、不禮讓行人。
比爾蓋茨基金會委託華盛頓大學，分析全球健康數據，認為交通意外事故高居台灣前10大死因，在進步國家不可思議。並且警告台灣，如果再不改善，到2038年，中國人口平均餘命，將超越台灣，真是情何以堪，台灣人將難有頤養天年的環境。
靖娟兒童安全文教基金會認為，台灣交通安全狀況欠佳，政府要從教育、道路工程、執法三方面著手，才能徹底改革交通安全問題。
道路工程方面，中南部的十字路口圓環，導致交通紊亂，汽機車搶道，應徹底改善。鐵、公路平交道肇禍，應加強檢討改進。汽機車及行人分流，應全面加速推動執行。另外台鐵、國道、高速公路道路安全設計、管理，都應徹底檢討改進。
交通安全教育，應自幼加強道安教育及交通安全知識，強化交通安全法規宣導，尤其違反交通規則駕駛人或行人，應加強交通安全法規再教育，台灣人應養成良好的駕駛習慣。至於執法方面，應從嚴針對可能肇事之各項違規因素，加強取締或處罰，以防患未然。
每年層出不窮的交通意外事件，導致人民生命財產嚴重損失。亦成為外國媒體批評台灣的話題，影響國家形象，阻礙外人來台觀光旅遊，政府應針對各項車禍肇事因素，逐項檢討，徹底改善，期能加強保護人民生命財產安全，維護國民良好生存環境。