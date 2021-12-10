〈時評〉台灣交通紊亂　日本人也不敢恭維

台灣3年之內，歷經普悠瑪、太魯閣重大鐵路意外，車禍頻傳，損失 嚴重。日本作家田中美帆最近批評，交通紊亂30年不改。去(20 20)年車禍多達36萬2千3百餘件，輕重傷40多萬人，死亡3 千餘人，等於2.5個裝甲旅兵力，車禍已成國安危機。

交通安全在先進國家，視為基本人權，車禍造成嚴重傷亡及財產損失 ，政府有必要全面檢討改善。台灣每天平均有8人出門後， 因交通事故再也沒有機會回家，和家人團聚，180餘人外出後，家 人必須憂心忡忡到醫院急診室找人，每年因此導致財產損失高達15 0億美元，約合新台幣4千多億元，等於3.17% GDP，生命財產損失嚴重。

如與歐洲國家比較，歐盟統計，2018年每百萬人因車禍致死，英 國28人，瑞典32人，西班牙39人，德國39人，法國48人， 義大利55人，捷克62人，希臘64人，台灣竟然高達116人， 令人痛心，亟待檢討改進。

依據衞福部公布統計顯示，2020年國人10大死因，事故傷害竟 然排名第6名，其中交通車禍最嚴重，路口車禍高居6成，62％ 是機車造成，傷亡最多的是15歲至24歲年輕人，65歲以上長輩 車禍死亡率佔38％。當前少子化，年輕人竟然還大量在車禍中， 付出慘痛生命代價，對國家總體生命力是重大傷害。

今(2021)年1至8月，交通事故死亡最多的都市，依序是台南 、高雄，各有208人死亡，台中191人死亡，大多是命喪十字路 口，全台每年酒駕肇事致死約550人，即使酒醉駕車重罰， 依然難改劣習。

日本媒體屢次不客氣批評台灣交通紊亂，不敢恭維，多次提醒日人到 台灣旅遊，一定要注意自身交通安全。日人認為，台灣交通狂按喇叭 、跨缐超車、機車橫衝直撞、超速行駛、龜速、搶黃燈、闖紅燈， 都是交通事故重要原因。

日本去年車禍30萬9千件，台灣36萬2千3百餘件，問題是日本 人口比台灣多1億餘萬人，車禍事故比台灣還少，深值台灣檢討， 少子化的今天，還能再讓年輕人命喪車禍嗎？

台灣保險公司將車禍歸納分析，認為9大交通壞習慣，導致意外頻傳 ，分別是：開車滑手機、不打方向燈、緊貼前車、亂闖交通號誌、 超速、亂入車陣、突然開車門、酒醉駕車、不禮讓行人。

比爾蓋茨基金會委託華盛頓大學，分析全球健康數據，認為交通意外 事故高居台灣前10大死因，在進步國家不可思議。並且警告台灣， 如果再不改善，到2038年，中國人口平均餘命，將超越台灣， 真是情何以堪，台灣人將難有頤養天年的環境。

靖娟兒童安全文教基金會認為，台灣交通安全狀況欠佳，政府要從教 育、道路工程、執法三方面著手，才能徹底改革交通安全問題。

道路工程方面，中南部的十字路口圓環，導致交通紊亂，汽機車搶道 ，應徹底改善。鐵、公路平交道肇禍，應加強檢討改進。汽機車及行 人分流，應全面加速推動執行。另外台鐵、國道、高速公路道路安全 設計、管理，都應徹底檢討改進。

交通安全教育，應自幼加強道安教育及交通安全知識，強化交通安全 法規宣導，尤其違反交通規則駕駛人或行人，應加強交通安全法規再 教育，台灣人應養成良好的駕駛習慣。至於執法方面， 應從嚴針對可能肇事之各項違規因素，加強取締或處罰， 以防患未然。

每年層出不窮的交通意外事件，導致人民生命財產嚴重損失。亦成為 外國媒體批評台灣的話題，影響國家形象，阻礙外人來台觀光旅遊， 政府應針對各項車禍肇事因素，逐項檢討，徹底改善， 期能加強保護人民生命財產安全，維護國民良好生存環境。