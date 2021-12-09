五眼聯盟全員外交抵制北京冬奧 中國：沒邀請、不在意

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）繼美國、紐西蘭、澳洲之後，英國、加拿大也宣布加入外交抵制北京冬奧行列，五眼聯盟全員表態，中國對此大為光火，怒斥未曾邀請其官員出席，指責外交杯葛違反奧林匹克精神。

距離北京冬奧不到60天，國際抵制聲浪不減反增。美國一馬當先，由白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於美東時間6日，以中國侵害人權、行種族滅絕為由，宣布外交抵制北京冬奧及帕運。

紐西蘭副總理羅伯遜（Grant Robertson）7日則以新冠疫情為由，宣布不派部長級代表出席冬奧，並表態對中國人權的關切。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於當地時間8日也表態，因中國侵害人權、拒絕與澳洲改善每況愈下的雙邊關係，將跟進杯葛，不派官員前往北京冬奧。

英國、加拿大也響應杯葛冬奧。《衛報》報導，英國首相強生（Boris Johnson）於倫敦時間8日宣布，將進行「有效的」外交抵制，即不派任何部長或官員出席。報導指出，英國王室成員可能不在抵制出席之列，因安妮公主（Princess Anne）為英國奧林匹克協會（British Olympic Association）會長，更是國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）成員。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也於當地時間8日表示，對中國政府侵犯人權的行為相當關切，將以外交杯葛行動表達不滿。

中國對於五眼聯盟紛紛表態抵制怒火中燒。中國外交部發言人趙立堅7日怒控美方「錯誤行徑」已經破壞了中美體育交流和奧運合作的基礎和氛圍，是搬起石頭砸自己的腳，美方應認清這一錯誤行徑的「後果」。

針對紐西蘭、澳洲的決定，中國外交部發言人汪文斌8日也痛斥冬奧會非政治作秀和搞政治操弄的舞台，認為澳洲盲目追隨美國抵制腳步，到「不分是非、毫無底線」的程度，並稱中國沒有邀請該國任何政府官員出席北京冬奧會，來或不來「沒有人會在意」。

中國駐加拿大使館發言人9日則向加方提出嚴正交涉，指責加拿大國內系統性種族歧視仍十分嚴重，加方沒有資格在人權問題上充當「教師爺」，沒有資格對中方指手畫腳。

中國駐英國使館發言人同日也反駁，中國政府「未曾邀請英國政府部長或官員出席北京冬奧會」，痛斥抵制出席違背「體育運動政治中立原則」，敦促英國政府遵循奧林匹克精神，恪守反對抵制體育的承諾，停止進行政治操弄。