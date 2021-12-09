台鐵美學再升級！德國紅點台灣設計師操刀騰雲座艙　時尚簡約體驗細膩旅程

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)為配合EMU3000於12月29日上線營運，台鐵特別推出「騰雲座艙」貴賓的服務新體驗，與營造其尊榮的用餐儀式感，除了「騰雲座艙限定台鐵便當」外，首次邀請榮獲德國紅點的顏伯駿操刀視覺設計。

台鐵邀請曾榮獲德國紅點與IF設計大獎的顏伯駿操刀設計，結合EMU3000新自強號的設計精神「靜謐移動 Silent Flow」商務車廂備品以恰巧的融入環境為設計主軸，期待旅客在大量留白的視覺設計裡進入一趟恬靜柔和的旅程。設計元素取自車身黑紅線條，彰顯新自強號未來、時尚的簡約風格。從FUTURE到FUTURE IS NOW，讓台鐵美學進入旅客的日常片刻，感受更精緻細膩的乘車體驗。

紀念商品部分，以輕巧旅行做為選品概念，推出隨身小包、小方巾、隨行杯等限量紀念款；部分品項與知名日系設計品牌Rivers聯名，簡潔俐落的外型除了呼應EMU3000列車外觀設計，更延續本次台日共創的友好精神。

台鐵EMU3000型城際列車第一編組於今年7月抵台後，經台鐵試車小組會同立約商台灣日立亞太股份有限公司及第三方獨立認證與驗證(IV&V)公司台台灣德國萊因公司等相關單位密集進行各項交車測試並嚴格把關，11月30日已順利完成試運轉，俟第三方獨立認證與驗證公司(IV&V)完成各項測試結果驗證，在取得驗證合格文件後即可正式投入營運。



圖/台鐵



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