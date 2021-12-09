Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台鐵美學再升級！德國紅點台灣設計師操刀騰雲座艙　時尚簡約體驗細膩旅程

獲德國紅點與IF設計大獎的顏伯駿操刀騰雲座艙視覺設計

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/09 09:33
圖/台鐵

圖/台鐵

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)為配合EMU3000於12月29日上線營運，台鐵特別推出「騰雲座艙」貴賓的服務新體驗，與營造其尊榮的用餐儀式感，除了「騰雲座艙限定台鐵便當」外，首次邀請榮獲德國紅點的顏伯駿操刀視覺設計。

台鐵邀請曾榮獲德國紅點與IF設計大獎的顏伯駿操刀設計，結合EMU3000新自強號的設計精神「靜謐移動 Silent Flow」商務車廂備品以恰巧的融入環境為設計主軸，期待旅客在大量留白的視覺設計裡進入一趟恬靜柔和的旅程。設計元素取自車身黑紅線條，彰顯新自強號未來、時尚的簡約風格。從FUTURE到FUTURE IS NOW，讓台鐵美學進入旅客的日常片刻，感受更精緻細膩的乘車體驗。

紀念商品部分，以輕巧旅行做為選品概念，推出隨身小包、小方巾、隨行杯等限量紀念款；部分品項與知名日系設計品牌Rivers聯名，簡潔俐落的外型除了呼應EMU3000列車外觀設計，更延續本次台日共創的友好精神。

台鐵EMU3000型城際列車第一編組於今年7月抵台後，經台鐵試車小組會同立約商台灣日立亞太股份有限公司及第三方獨立認證與驗證(IV&V)公司台台灣德國萊因公司等相關單位密集進行各項交車測試並嚴格把關，11月30日已順利完成試運轉，俟第三方獨立認證與驗證公司(IV&V)完成各項測試結果驗證，在取得驗證合格文件後即可正式投入營運。

台鐵美學再升級！德國紅點台灣設計師操刀騰雲座艙　時尚簡約體驗細膩旅程
圖/台鐵

台鐵美學再升級！德國紅點台灣設計師操刀騰雲座艙　時尚簡約體驗細膩旅程
圖/台鐵
台鐵
騰雲座艙
簡約
時尚
設計
美學
德國紅點

相關新聞

更新【市定古蹟】台北植物園旁工藝設計展館發生火警　火勢已撲滅、無人受傷
更新【市定古蹟】台北植物園旁工藝設計展館發生火警　火勢已撲滅、無人受傷
2021/12/03 19:02
台灣全聯最快下週可打疫苗！每站僅一種疫苗 台鐵有望加入
台灣全聯最快下週可打疫苗！每站僅一種疫苗 台鐵有望加入
2021/12/03 17:04
台灣美感教育《安妮新聞》獲香港設計大獎　沉浸式體驗提升閱讀興趣
台灣美感教育《安妮新聞》獲香港設計大獎　沉浸式體驗提升閱讀興趣
2021/12/01 17:10
超酷！台灣金點設計展超現實數位碼傳輸空間　名製作人陳鎮川策劃頒獎典禮
超酷！台灣金點設計展超現實數位碼傳輸空間　名製作人陳鎮川策劃頒獎典禮
2021/12/01 16:25
2021全球仿生設計競賽　台灣海選得獎團隊揭曉!
2021全球仿生設計競賽　台灣海選得獎團隊揭曉!
2021/11/30 18:58

更新時間 : 2021-12-09 09:47 GMT+08:00

最受歡迎

「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
打疫苗拿全聯禮券　限時5天！台北車站12/5至12/9止設「莫德納施打站」　
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
投資變PRO 讓價值MAX　富邦特選高股息30(00900) ETF 12/6募集
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將再公布下一波名單
5名孟加拉籍船員確診　曾至台中梧棲、清水的全聯消費　羅一鈞：研判為舊案
5名孟加拉籍船員確診　曾至台中梧棲、清水的全聯消費　羅一鈞：研判為舊案
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛
台灣青少年接種BNT後心肌炎案例累計23人！最常見症狀為急性胸悶胸痛
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
全國首創！北台灣新北歡樂耶誕城12/5起供「莫德納」隨到隨打　12/6起板橋大遠百、家樂福、全聯、IKEA接棒開打
最新【今年首例】中國廈門公安遣返新店殺人案嫌犯•搭機照片曝光　8日晚間返抵台灣
最新【今年首例】中國廈門公安遣返新店殺人案嫌犯•搭機照片曝光　8日晚間返抵台灣