台灣國際智慧能源週開展　德國經濟辦事處：促進兩國企業間創新與經驗交流

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)「台灣國際智慧能源週」昨(8)日在台北南港展覽2館盛大展出，200家廠商使用700個攤位，規模較2020年成長40%，該展聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料，因應全球零碳趨勢，打造全臺唯一的「Net-Zero零碳生態圈」，今年德國經濟辦事處率四家知名企業與三個夥伴出席德國館。

外貿協會董事長黃志芳表示，「零碳」已成為永續環境及攸關人類生存的指標，也是接軌國際經貿外銷的重要命脈，邁向淨零碳排的路上，如何智慧的使用能源更是達到目標的關鍵，這也讓這次Energy Taiwan智慧能源週展覽別具意義，此外，貿協所經營的硬體展館單位率先加入全球「會展產業淨零碳排宣言」，展覽舉辦地的南港展館皆已取得綠建築的認證。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，面對氣候變遷帶來的衝擊，達成碳中和、淨零排放已是國際共識。臺灣身為在全球供應鏈最重要的夥伴，更不能置身事外。

德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科先生 (Axel Limberg) 表示，德國與台灣在擴大可再生能源方面都有雄心勃勃的目標。德國在可再生能源領域處於有利地位。太陽能電池和風力渦輪機等技術不斷在改進。在過去20年裡，許多德國公司開發了寶貴的創新與高度專業化的技術，屬於價值鏈中的世界市場領導者。除此之外，新組織的德國政府制定了在2030年以 80% 的可再生能源發電做為目標實現。為了達成這一雄心壯志，肯定需要增加知識的交流。很高興其中一些專家決定加入台灣國際智慧能源週的德國館，以促進兩國企業之間的創新與經驗交流。

德國在電力供給方面逐年轉向綠色能源，而可再生能源在耗電量的占比也持續穩定成長，從2000年的6%左右到2020年的平均47%。此一增長趨勢反映出自2010年德國政府啟動能源轉型政策以來，清潔能源在德國的能源結構中已變得非常重要。2019年，可再生能源的發電量首次超過褐煤和硬煤。風能以51.6%占比最大，其次是太陽能，占比19.5%。2020年，風能甚至佔總發電量的25.6%，成為發電的主要能源。

外貿協會補充，2021年度「台灣國際智慧能源週」太陽能、風能、儲能指標廠商齊聚一堂，而離岸風電第三階段開發明年上路，累積帶動新臺幣3.2兆元投資，臺灣離岸風電發展漸上軌道也帶動風能展區的擴張，攤位規模成長169%，結合國外開發商及後端供應商，共同打造臺灣本土風電產業鏈；另一方面，再生能源發電有其間歇性，儲能即是扮演穩定供電的重要角色，「能源轉換」與「能源儲存」之間的搭配將是未來推升能源產業發展的最佳組合，本年度智慧儲能展區攤位規模亦成115%。

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