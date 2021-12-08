日本火山浮石漂至核電廠海域•原能會：台電加強監視　基隆市府提醒作業漁船•注意航行安全

基隆市政府近日在基隆沿岸及漁港發現火山浮石蹤跡，目前觀察八斗子漁港、正濱漁港、望海巷漁港浮石多為細碎沙狀顆粒，初步評估不影響船隻航行，但... 基隆市政府近日在基隆沿岸及漁港發現火山浮石蹤跡，目前觀察八斗子漁港、正濱漁港、望海巷漁港浮石多為細碎沙狀顆粒，初步評估不影響船隻航行，但仍請作業漁船多注意。（基隆市政府提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本小笠原群島火山四個月前噴發，產生的火山浮石已漂至台灣外海。海洋委員會監控發現，日本火山浮石今天(8日) 已漂至新北、花蓮、基隆、宜蘭等地沿岸；預估明天(9日) 持續向北漂，提醒船隻往來注意，目前尚未發現影響生態。

日本小笠原群島火山8月噴發，海巡署東部分署第一二岸巡隊8日表示，花蓮外海石梯坪至七星潭都有發現零星火山浮石，數量有增多趨勢。中央社

日本火山浮石漂流範圍擴大，海巡署東部分署第一二岸巡隊目前觀察火山浮石最大約比網球大，大部分都是細小如沙，因質量較輕，在海面上漂浮，航行船隻若不慎吸入引擎，恐造成機械故障等問題。（第一二岸巡隊提供）中央社

基隆市府近日也在基隆沿岸及漁港發現浮石蹤跡，市府今天表示，已請基隆區漁會漁業通訊電台加強廣播，提醒相關區域作業漁船，注意航行安全。

日本小笠原群島火山今年8月噴發，海委會持續監控火山浮石漂流去向，並預計每天傍晚發布相關訊息，提醒往來船隻注意。

海委會今天發布新聞稿表示，截至今天下午5時，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到新北馬崗漁港港嘴旁海面（約100平方公尺）、花蓮港東方3浬（約500平方公尺）、花蓮港東北方14浬（約1000平方公尺）、基隆潮境公園保育區海面（約8平方公尺）、宜蘭烏石鼻海域（約16平方公尺）等處。

海委會並表示，預估原於加路蘭海岸東方0.7浬的火山浮石，將於明天隨著海流向北漂移至花蓮至宜蘭外海。而原於蘭嶼西方10浬的火山浮石，已向東漂移至台東太麻里至大武沿岸。

海委會指出，為掌握日本火山浮石的漂流動態，海洋委員會所屬國家海洋研究院隨即進行洋流數值模擬、海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控，海洋保育署則適時進行採水檢測。

原能會今天表示，核二、三廠海水泵室進水口區域發現少量火山浮石，但未影響正常運作。

原能會指出，已要求台電持續掌握火山浮石漂移路徑、核電廠進水口浮石動態，同時加強監視，適時採取應變措施。

針對核電廠安全事宜，原能會發布新聞稿指出，已密切注意火山浮石漂流動態，核一、二、三廠目前均已設置攔索及加強監測。另外，核二、三廠海水泵室進水口區域發現有少量火山浮石，但未影響核電廠正常運作，且已清除；核一廠尚未發現有火山浮石。

原能會表示，已要求台電持續掌握火山浮石漂移路徑、核電廠進水口浮石動態，以及加強監視，並適時依程序採取應變措施。

在此同時基隆市政府產業發展處長黃健峰8日透過新聞稿表示，目前觀察八斗子漁港、正濱漁港、望海巷漁港的火山浮石多為細碎的沙狀顆粒，初步評估不影響船隻航行作業，但仍請作業漁船注意，盡量避開浮石漂浮海面，已持續請漁業通訊電台廣播提醒相關區域作業船隻，特別注意航行安全。

產業發展處指出，海洋委員會所屬國家海洋研究院已進行洋流數值模擬，海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏監控，海洋保育署則適時進行採水檢測，密切注意日本火山浮石動態。

日本小笠原群島火山8月噴發，海洋委員會等單位11月底發現火山浮石已漂流至台灣外海，海巡同仁陸續在石梯坪、七星潭及板下海岸外海發現火山浮石，也有部分浮石被打上岸。 中央社110年12月8日照片

海巡署12月1日發現，火山浮石已漂至屏東、台東、綠島和蘭嶼等16處岸際及港區，但尚未影響生態。（海洋委員會提供）中央社

日本小笠原群島海底火山「福德岡之場」今年8月噴發後，產生大量浮石，最近隨著洋流漂到綠島海域。（民眾提供） 中央社110年11月30日檔案照片