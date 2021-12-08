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【搶救台灣生育率】「試管嬰兒」擴大補助上路5個月　國健署核發近5億元

▲國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒近2年，各界原本預期民眾宅在家，可能有助於提升出生率，不料去年台灣新生兒僅16萬5249人，創下史上新低!▲中華民國生育醫學會和網路溫度計合作分析過去一年，網友討論度最高的10大不生孩子的原因，結果顯示，「買不起房、給不起孩子一個家」是最多人討論的議題。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 20:42
一對夫妻一旦確認要做試管嬰兒，男性會先到取精室取精，而女性取卵則是段艱辛過程。有別精蟲靠游泳比賽汰弱留強，挑卵子則是場選美大賽，女性濾泡中...

一對夫妻一旦確認要做試管嬰兒，男性會先到取精室取精，而女性取卵則是段艱辛過程。有別精蟲靠游泳比賽汰弱留強，挑卵子則是場選美大賽，女性濾泡中...

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）搶救台灣生育率，國健署7月1日起擴大試管嬰兒補助，5個月以來已有2.3萬筆申請案通過審核，核發近新台幣5億元。國健署署長吳昭軍表示，盼藉此減緩明年（虎年）對生育率的衝擊。

【搶救台灣生育率】「試管嬰兒」擴大補助上路5個月　國健署核發近5億元「試管嬰兒」是許多不孕夫妻的最後希望。精子、卵子分別從男性、女性身上取出後，還得經過胚胎師層層篩選、合成 ，才能讓受精卵進入媽媽肚子裡著床。(中央社檔案照片)

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒近2年，各界原本預期民眾宅在家，可能有助於提升出生率，不料去年台灣新生兒僅16萬5249人，創下史上新低，今年1月到10月僅有12萬5636名寶寶誕生，比去年同期少5%，推估今年的新生寶寶人數恐跌破16萬大關。

中華民國生育醫學會網路溫度計合作分析過去一年，網友討論度最高的10大不生孩子的原因，結果顯示，「買不起房、給不起孩子一個家」是最多人討論的議題，其次依序為低薪、社會及職場對孕婦不友善、沒時間照顧小孩、健康狀況考量、生育津貼補助太少、不喜歡小孩、享受兩人世界、更重視自己的工作，以及找不到安心的保母、幼兒園等。

生育醫學會理事長張帆表示，根據內政部統計，台灣男性初婚年齡平均32.3歲、女性約30.3歲，晚婚加上「先婚後有」，大幅縮短夫妻婚後的黃金生育年齡，恐降低懷孕機會，尤其年逾35歲後，胚胎自我修正能力較弱，隨著年紀越大、器官越老，出問題機會越高。

不同年齡的女性，應有不同的生育規劃，張帆說，30歲以上女性若想生孩子，建議善用婚後孕前健康檢查，了解夫妻二人是否有家族史，以及有無子宮內膜異位症、骨盆腔發炎病史、生殖系統先天疾病、性功能障礙等。

張帆說，女性到了35歲，就該儘早諮詢專業不孕生殖機構，半年無法正常受孕就該接受治療，40歲以上女性想孕則要更積極，建議直接尋求醫療專業意見。

為了幫助不孕夫妻一圓生育夢，衛福部國健署7月起擴大試管嬰兒補助方案，只要妻子未滿45歲並就醫診斷為不孕症需進行試管嬰兒療程的民眾，都可申請補助。

根據中央社，國健署署長吳昭軍表示，7月以來已有2.3萬筆申請案通過審核，其中8000筆已執行完畢，累計撥款近5億元；進一步分析發現，前來申請的不只高齡夫妻，年輕夫妻也有增加趨勢，尤其明年適逢虎年，盼藉由這項擴大補助措施，減緩明年的衝擊。張帆也指出，以往35歲以上族群是不孕症治療大宗，但門診觀察發現，7月以來年輕夫妻求助不孕醫療的來診量有明顯增加。

至於怎樣才算不孕，台灣生殖醫學會秘書長何信頤指出，小於35歲的夫妻若有規律性生活且沒有避孕，超過1年沒懷孕就建議就醫，35歲以上則縮短為半年，若已知有不孕症危險因子則建議提早接受評估，及早進行不孕症治療。

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更新時間 : 2021-12-08 21:29 GMT+08:00

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