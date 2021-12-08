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【押寶變地雷】滴滴股價蒸發 避險基金慘賠17億

滴滴股價自6月30日上市以來已重挫56.8%，該公司宣布從美國紐約證交所退市，轉在香港掛牌後，跌勢更甚。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 17:57
中國叫車平台滴滴出行股價蒸發，數家避險基金損失逾17億，押寶變踩雷，欲哭無淚。（圖／picture alliance)

中國叫車平台滴滴出行股價蒸發，數家避險基金損失逾17億，押寶變踩雷，欲哭無淚。（圖／picture alliance)

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）外媒報導，中國打車平台滴滴出行3日宣布退出紐約證交所，股價暴跌，讓部分押寶的避險基金蒙受至少逾新台幣17億元的損失，欲哭無淚。

路透社報導，滴滴股價自6月30日上市以來已重挫56.8%，該公司從美國紐約證交所退市，轉在香港上市的消息一出，跌勢愈烈。

據產業追蹤業者Symmetric編輯美國證券交易委員會（SEC）的13F報告，截至9月底，滴滴出行27%的股權由避險基金的機構投資人持有，即9440萬股，已較6月底減少1320萬股，目前避險基金是否進一步釋出持股未可得知。

路透社估算，若避險基金自6月以來持股未變，則從9月底至12月7日，滴滴出行股價下跌7.9%，損失高達6090萬美元（新台幣16.9億元）。

13F報告顯示，今年第3季橋水聯合（Bridgewater Associates）、Penserra Capital、Owl Creet資產管理公司、Seven Eight Capital公司分別購入滴滴出行股份約900萬股、540萬股、170萬股以及53萬7145股。Paulson公司更在第3季增持滴滴出行160萬股。

另有老虎全球股管理公司和「金融巨鱷」索羅斯的基金亦中招，合計截至9月底合計持有470萬股。新加坡淡馬錫控股第3季減持滴滴出行360萬股，仍持有2940萬股。

老虎和索羅斯尚未就此回應，淡馬錫拒絕發表評論。
滴滴出行
避險基金

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更新時間 : 2021-12-08 18:14 GMT+08:00

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