侯友宜表揚新北市9位孝行楷模 多位獲獎者孝親感人、還能關懷弱勢

新北市長侯友宜於今(8)日市政會議， 親自頒發獎座給110年新北市孝行獎 9位孝行楷模得主。今年9位孝行獎得主中，有5位是在學學生，另4位是社會人士。侯友宜市長表示，新北重視品德教育， 而孝順正是品格教育中最重要的根本。

侯友宜市長還說，這些孝行楷模背後都有很感人的故事，不僅盡心照顧父母或祖父母， 也努力突破困境力爭上游，甚至更進一步回饋社會， 期待新北學子以他們為榜樣，也希望鼓勵市民在生活中行孝， 讓社會更溫馨美好。

這次的孝行獎得主有5位是在學學生，包含樹人家商李旻宜、新北高工周沛辰、東吳大學李雨函、 福和國中林暐、泰山國中詹鎬宇，另4位是社會人士包含張碧雲、 蔣昌冬、鄭宥勝、黃惠美，其孝行事蹟皆觸動人心。其中張碧雲、 蔣昌冬、黃惠美3人更獲選全國孝行獎楷模。

9位得獎者中，樹人家商李旻宜同學， 從小母親即罹患類風濕關節炎，經常全身劇烈疼痛，長年在家休養， 由父親工作養家。旻宜從國中起就扛起了打掃、燒飯、 照顧媽媽等所有家務。國二時，母親突然腦中風， 須在安養院接受治療，靠洗腎維持生命，家中再次陷入困境。 旻宜從此每天課後都到安養中心陪伴照顧母親，幫忙梳洗、餵食、 翻身拍背、按摩復健等，長期下來雖然疲累但從不喊苦。旻宜表示， 這些年在安養中心， 看見中心的社工師熱心積極連結資源幫助病患和家屬， 內心深受啟發，希望長大後也能成為助人工作者， 充分展現她樂觀向上、不畏艱難的韌性。

就讀新北高工的周沛辰同學，長年主動幫忙罹患多發性關節病變、 僵直性脊椎炎的母親操持家務，並協助照顧母親及照料弟妹課業。 為減輕經濟負擔，她堅持不參加補習，自動自發學習， 在校成績名列前茅，並在校內擔任班級幹部，深受師長好評。 沛辰牢記父母教誨，身體力行感恩回饋社會；運用她喜愛的書法， 參加國際書法展賽，持續為國爭光， 並連續五年發起推動義寫捐贈愛心春聯給弱勢家庭。 對內幫父母分勞解憂，對外運用專長幫助弱勢，相當難得。

新莊區尊老協會推薦的鄭宥勝先生，從小由祖父母撫養長大， 祖父母經營雜貨店生意，宥勝時常幫忙招呼客人和補貨。 祖父母逐漸年邁體衰，祖母還因腰椎開刀生活無法自理， 宥勝便協助祖母洗澡刷背和洗腳，晚上就睡在祖母床邊， 隨時關心祖母的身體狀況，可說是無微不至。宥勝表示，在學校及家庭教育的薰陶下， 觸發他將生活的艱辛，轉化為關懷弱勢的想法， 目前透過參與模擬聯合國、公民教育論壇、 投稿等管道來為弱勢發聲，期待未來能逐步實現照護弱勢的志向。

新北市9位孝行楷模 多位獲獎者孝親感人、還能關懷弱勢。(照片來源：新北市教育局提供)