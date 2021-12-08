中華電信攜手7-ELEVEN 共同打造創新複合零售服務之全方位精采新生活

中華電信新一代門市今(8日)盛大開幕， 空間規劃以客戶為中心出發， 除了特別設置無接觸防疫語音辨識取號、Lumina虛擬角色導覽 門市，及專屬顧問式客服等貼心服務，更提供智慧家庭聲控系統、 VR影音娛樂應用，與運動健身科技實機體驗，開創「 無接觸取號安全多多」、「走到店內門市人員笑容多多」、「 Lumina Fun體驗創意多多」、「手機配件選擇多多」、「 運動健康保健多多」、「5G影音娛樂服務多多」、「 智慧生活聲控多多」及「展演互動區課程多多」等8大多多， 並與7-ELEVEN共同從多元創新應用的空間設計， 到複合零售服務，讓消費者感受全方位的精采體驗消費新生活。

中華電信總經理郭水義表示，因應後疫情時代發展與消費者數位能力躍升，積極推動個人化與自助化服務，新一代門市結合影音娛樂、 運動健康、實體展示，搭配顧問式專屬服務，並與7-ELEVEN 攜手合作，提供咖啡、餐飲等複合商品，滿足民眾多元消費需求。 中華電信將持續以客戶為中心推動門市轉型， 並加速發展線上及無接觸服務應用，提供消費者更多元的通路選擇。

全新開幕的中華電信新一代門市，空間規劃包含「智慧家庭」、「 影音娛樂」及「新創體驗」三大體驗展示專區，包含【智慧家庭】 專區，消費者可以體驗透過i寶貝聲控音箱， 用聲音隨心所欲控制家中的電燈、電扇、除濕機與MOD選台， 還可使用國語、台語下指令，啟用多種進階功能，包括MOD聲控、 KKBOX、i聽聽Podcast、FunPark童書故事、 大家說英語、台股股市行情、當日新聞、匯率查詢、悄悄話留言等， 開啟你的智慧新「聲」活。

【影音娛樂】專區為滿足不同年齡、族群的影視內容需求，設有Ha mi Video多視角、4D全視角賽事轉播，及4K、VR影音串流服 務，讓消費者身歷其境感受零距離賽事；針對年輕世代，專區提供H ami雲端遊戲、KKBOX、Hami書城；此外，0-99歲閱 聽的臺灣第一綜合性有聲內容平台i聽聽，以及FunPark童書 夢工廠的互動電子童書、影音學習與AR應用更是適合父母孩子。【 新創體驗】 專區與喬山共同合作提供健身魔鏡讓民眾現場體驗沉浸式健身教學。 門市所有產品所見即購、一站購足。

此外，7-ELEVEN為配合中華電信新一代門市開幕， 店內設計風格以白色簡約線條營造出現代感， 天花板則採用斜向線條交織設計並結合凹凸藏燈造型， 俐落的線燈更能刻畫出時尚科技感；更提供精品咖啡、鮮食、 烘焙等複合結構，讓到訪民眾享受豐富多元的消費體驗。

凡於開幕日起至12/31於東區服務中心申辦指定方案(註1)， 便可獲得商品卡與Hami Point加碼優惠，並有機會獲得三星摺疊手機SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G；開幕當周末（12/11及12/12） 再舉辦限時限量搶購活動，SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G 6/128G原價30888元，限量優惠價21,111元、SA MSUNG Galaxy Tab S7 FE 5G平板(鍵盤組)原價22900元，限量優惠價11,111元 、SAMSUNG QLED+ PS5大全配原價86,900元，限量優惠58,900元。 此外購買三星系列指定產品，可額外再獲得最高兩千元配件購物金。

詳細活動內容請參考中華電信官網：https://www. cht.com.tw/

照片來源：中華電信提供