富邦金控連續兩年獲CDP氣候變遷評比 「A List」最高榮譽

富邦金控永續績效表現再傳國際評比捷報，連續兩年榮獲CDP氣候 變遷評比最高榮譽「A List」，為台灣僅五家入選企業之一， 也是唯一獲此殊榮的台灣保險業者。2021年，全球超過3, 300家企業參加氣候變遷評比，平均成績為B-，僅200家企業 獲得「A List」領導等級；而全球金融業平均成績也僅達B， 富邦金控連續兩年維持「A List」評等，名列世界環境績效前6%， 持續締造台灣保險業最佳表現。

CDP為全球環境領域最具指標性之非營利評比機構， 每年要求企業揭露內部經營的碳管理資訊，鼓勵企業揭露、 評估與管理環境風險與機會。12月7日CDP最新公布2021年 氣候變遷問卷評比成績，在CDP氣候變遷問卷11個評分面向中， 富邦金控有9個面向拿到最高A等級成績，其中在機會揭露、 減碳措施及供應鏈議合等面向，全球參選企業平均表現僅達C， 富邦金控以A等級評分大幅超越全球平均， 顯見富邦金控在氣候變遷治理備受國際肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示， 永續地球已是全人類面臨的重要生存議題， 沒有任何人可以獨善其身！富邦金控以領先且積極的行動力， 帶動國內產業共同關注氣候、減碳議題， 為下一個世代保有永續未來而努力。早自2016年， 富邦金控即率全台金融業之先，承諾提交科學基礎減碳目標( Science Based Target)，致力成為永續領航者。今年適逢集團六十週年， 富邦金控提出「Run for Green奔向綠色」ESG倡議計畫，全新擘劃「低碳、數位、 激勵、影響」四大策略，並在今年6月，發布國內金融業第一本TC FD報告書，且成為全台首家承諾不再投資燃煤比大於50％ 的發電廠，並針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準。

地球無法再等待，氣候行動刻不容緩，富邦金控今年以「Run for Green」為主軸，在金融面，發揮資金影響力， 協助企業低碳轉型；在非金融部分，善用品牌影響力， 與民眾溝通氣候及環境議題，發起全台四大馬拉松跑步植樹的倡議， 促進體育賽事綠色轉型，以貼近生活的行動，凝聚國內的永續意識， 讓每一步，都算「樹」。