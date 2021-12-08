台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕

印尼籍民眾6日施打疫苗後，開心拿著小黃卡及禮券拍照留 念。 印尼籍民眾6日施打疫苗後，開心拿著小黃卡及禮券拍照留 念。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）為提供民眾便利的疫苗接種服務，指揮中心於台北車站開設的「莫德納疫苗施打站」原本只到12月9日，考量接種狀況踴躍，接種站延長開設至12日，開放國內所有本國籍、外國籍人士接種。

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排隊人潮擠爆台北車站疫苗接種站，民眾大排長龍等打莫德納。（圖／中央社）

國內COVID-19疫苗穩定到貨，中央盼加速提高覆蓋率，指揮中心於5日起至9日在台北車站開設「莫德納疫苗施打站」，由於民眾接種踴躍，累計接種5623人次。為擴大接種服務，該接種站將延長服務時間至12月12日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得1份禮品。

指揮中心強調，除了設置施打站外，並已協調衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院、及國防部所屬醫院，增開週一至週五夜間門診，提供莫德納疫苗接種服務；此外，若民眾需要接種其他廠牌COVID-19疫苗，仍可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」、或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。

為了讓國內8.3萬名逾期停居留者安心出來打疫苗，陳宗彥特別提到，這次將實施的「外來人口安心接種專案」，保證這些移工不會因打疫苗被捕。

陳宗彥說明，除了不通報、不查處、不收費，另外增列了不管制的規定，也就是只要參與安心接種專案，未來若自行到案也不列為管制對象，後續再次來台不會受到相關管制，都是鼓勵措施。

考量部分逾期停居留人士沒有身分證明文件，接種疫苗時將由移民署、醫療院所、長期關注移工問題的團體合作開立臨時身分證號，方便開立接種證明。

他強調，這些基本資料只會作為疫苗接種證明使用，以便這些民眾返回母國後，可以使用接種證明，不會作為治安機關查處依據。



