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瑞典「失敗博物館」台灣登場！超NG綠色番茄醬、透明百事可樂　不怕犯錯笑完繼續勇往直前

失敗博物館旨在光明正大討論失敗，接受並了解為什麼失敗，擁有不怕犯錯的勇氣。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 17:11
失敗博物館要來台灣囉！(圖/官方臉書)

失敗博物館要來台灣囉！(圖/官方臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)失敗博物館要來台灣囉！原訂於夏天登場的失敗博物館因受到疫情影響延期，將於聖誕節呈現全世界食衣住行的NG產品，有些甚至讓人嘖嘖稱奇大開眼界。

由開麗娛樂公司引進，失敗博物館曾於洛杉磯、巴黎、倫敦等各大城市展出，此次台北展將是規模最大失敗產品最齊全，館長偉斯特由於行程無法配合台灣隔離政策，身在瑞典的他開玩笑說，「如果有必要我會游去台灣。」

於2017年在瑞典創辦的失敗博物館(Museum of Failure)，由瑞典心理學家山謬．偉斯特（Samuel West）出任館展兼策展人，美聯社報導，偉斯特是在出遊時突發奇想創辦該博物館，而且還不小心把「博物館」的英文拼錯了，這個失誤間接證明創辦這個博物館會是個大成功。

偉斯特表示，台灣是全球最創新的國家之一，為了保持競爭力及優勢，持續大膽地嘗試是必要的，並期望12月的展覽能啟發台灣觀眾及企業有勇氣承擔具有意義的風險。

「人們總是注意到成功但卻不討論失敗」，館長說明。失敗博物館將帶來曾經被嘲笑淘汰的產品，蒐集各領域異想天開及令人不解的產品，包含吹抹式保險套、綠色番茄醬、透明百事可樂等，因為每個失敗產品背後都有一份期待、創意和冒險的故事，更希望觀眾可以從失敗裡學習獲得養分，也希望大眾以幽默感去檢視並找到希望。

這位幽默的心理學家指出，失敗的概念從成長初期，當我們還是小孩摔壞東西開始，沒有人會說你好棒，稱讚你是在探索環境，所以失敗很快被內化成負面價值的東西，人們對於失敗或痛苦記憶的處理方式是忽略。

失敗博物館反其道而行，透過幽默的方式傳達「分享笨問題、不完美的點子等不足之處不是什麼大事，而且不會被負面評價。」

展覽日期｜2021年12月25日-2022年3月13日
展覽地點｜松山文創園區4號倉庫 (台北市信義區光復南路133號)
失敗博物館
開麗娛樂
瑞典
心理學家

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