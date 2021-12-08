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完整接種新冠疫苗名單再擴大！台灣第1至3、7類對象明年1/1起應打滿2劑

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 15:58
因應國際疫情和<a href="https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/4369187" target="_blank">Omicron新型變異株</a>，明年元旦起第1到3及第7類對象和矯正機關、殯葬場所工作者須完整接種2劑疫苗。

因應國際疫情和Omicron新型變異株，明年元旦起第1到3及第7類對象和矯正機關、殯葬場所工作者須完整接種2劑疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，明年元旦起第1到3及第7類對象，包含醫護、防疫人員和高接觸風險工作者，以及矯正機關、殯葬場所工作人員等都要接種滿2劑疫苗。

延伸閱讀明年1/1起台灣八大行業等24場所人員應完整接種疫苗　陳時中：近期將公布下一波名單

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，考量這幾類對象在工作上常會「接觸不特定人士或無法保持社交距離」，且國內疫苗量能充足，為積極防範社區傳播風險，明年1月1日起，強化COVID-19公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象及矯正機關、殯葬場所工作人員等疫苗接種規範。

陳宗彥說明，相關人員應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天（最晚應於110年12月17日前接種第2劑疫苗），新進人員於首次服務前，倘未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供自費3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

若人員曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，得以暫免施打，但於解除隔離滿3個月後，仍應完整接種COVID-19疫苗，新進人員並應於首次服務前，提供自費3日內PCR檢驗陰性證明。

另外，若是有個人因素或經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明的話，可用篩檢取代；須每週1次自費抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加1次自費3日內PCR檢驗陰性證明。

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新冠疫苗
公費疫苗接種對象
Omicron變異株

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