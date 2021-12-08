無國界記者組織最新調查報告！《中國新聞業大躍退》揭露中國打壓知情權

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)總部位於法國巴黎的無國界記者組織長期致力促進新聞自由，於12月7日發表《中國新聞業大躍退》，揭露北京近年嚴重打壓全球新聞業狀況。

無國界記者組織發表最新調查報告《中國新聞業大躍退》，在長達82頁的報告裡揭露中國政權嚴重打壓知情權。報告檢視中國政權用來鎮壓記者的工具以及香港新聞自由的惡化，列出的十大重點包含，記者被要求成為黨的喉舌 、中國為全球最大的記者監獄、新疆的媒體封鎖等。

無國界記者組織指出，香港過去曾經是新聞自由的典範，如今卻有越來越多記者遭當局以危害國家安全之名逮捕，更詳細介紹北京在境內外控制資訊管道的策略，並向中國當局、各國政府、機構、記者、媒體提出呼籲和建議。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，「如果中國繼續瘋狂倒退，中國人民可能會失去希望，不再期盼有朝一日能在國內擁有新聞自由，北京政權也可能成功在國內外強行實施反新聞自由的制度。」

無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani)告訴法廣，十幾年前，說中國像朝鮮，大家會覺得這種比喻很可笑。但是如今在習近平主席領導之下，這已經是事實：政府決心全面控制新聞，決心刪除媒體的一些自主報導及網民自由發言、評論的可能性。

根據該組織2021年世界新聞自由指數，中國在180個國家以及地區中排名第177，只比北韓高兩個名次；香港排名從2002年第一屆指數報告的第18 名下滑至2021年的第80名。

《中國新聞業大躍退》將被翻譯成多國語言，包括日語、韓語、俄語等，預計於北京冬奧開始前的十天2022年1月24日陸續發表。

《中國新聞業大躍退》十大重點



• 記者被要求成為黨的喉舌



記者很快就必須為取得、 更新記者證而接受為期90小時的年度培訓，其中部分重點是「 習思想」。 記者已經被要求下載學習強國等可以收集他們個人資料的政治宣傳應 用程式。



• 全球最大的記者監獄



目前至少有127名專業和非專業記者被中國政權關在牢裡。 光是調查禁忌話題或刊登被禁的資訊， 就足以讓記者被關進衛生環境不佳的監獄多年， 有時甚至可能遭受不人道對待而喪命。



• 不歡迎外國記者



中國利用監控和簽證勒索的方式恐嚇外國記者， 迫使18人在2020年離境。華裔外籍記者桂敏海、 楊恆均和成蕾目前皆因間諜罪被拘留。



• 以疫情為藉口加重打壓



記者和網路評論員僅是告知公眾武漢的疫情就遭到逮捕， 2020年至少有10人因此被捕，其中張展和方斌至今仍在獄中。



• 新疆的媒體封鎖



北京2016年開始以「反恐」之名暴力打壓維吾爾人。 目前有71名維吾爾記者身陷囹圄， 佔關在中國的記者人數一半以上。



• 「紅線」暴增



禁忌話題不斷增加。除了常見的「敏感」議題（如圖博、台灣、 貪汙），就連天然災害、#MeToo運動， 甚至在疫情期間表揚衛生專業人員都會被禁。



• 香港記者受國安法威脅



中國去年在香港強行實施國家安全法，故意模糊法條內容， 目前至少有《蘋果日報》創辦人黎智英在內等12名記者、 新聞自由捍衛者遭當局以此為由進行打壓， 12人都可能被判無期徒刑。



• 林鄭月娥是北京政權的傀儡



香港特首林鄭月娥為討好中國政權， 迫使香港最後一家獨立的主流媒體《蘋果日報》停刊， 並對公共媒體集團香港電台進行審查。



• 中國環球電視網繼續在全世界大外宣



中國國有媒體環球電視網在播放出版人桂敏海、 前記者韓飛龍等多支強迫認罪影片後，2021年被英國吊銷執照， 儘管如此，該台仍舊繼續在全球進行大外宣 。



• 中國大使館淪為反資訊自由的打手



中國外交使團也在各民主國家施加反資訊自由的壓力。 中國駐巴黎大使盧沙野經常謾罵媒體，侮辱、攻擊獨立記者， 是惡名昭彰的慣犯。