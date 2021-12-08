無國界記者組織最新調查報告！《中國新聞業大躍退》揭露中國打壓知情權

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)總部位於法國巴黎的無國界記者組織長期致力促進新聞自由，於12月7日發表《中國新聞業大躍退》，揭露北京近年嚴重打壓全球新聞業狀況。
無國界記者組織發表最新調查報告《中國新聞業大躍退》，在長達82頁的報告裡揭露中國政權嚴重打壓知情權。報告檢視中國政權用來鎮壓記者的工具以及香港新聞自由的惡化，列出的十大重點包含，記者被要求成為黨的喉舌 、中國為全球最大的記者監獄、新疆的媒體封鎖等。
無國界記者組織指出，香港過去曾經是新聞自由的典範，如今卻有越來越多記者遭當局以危害國家安全之名逮捕，更詳細介紹北京在境內外控制資訊管道的策略，並向中國當局、各國政府、機構、記者、媒體提出呼籲和建議。
無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，「如果中國繼續瘋狂倒退，中國人民可能會失去希望，不再期盼有朝一日能在國內擁有新聞自由，北京政權也可能成功在國內外強行實施反新聞自由的制度。」
無國界記者東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani)告訴法廣，十幾年前，說中國像朝鮮，大家會覺得這種比喻很可笑。但是如今在習近平主席領導之下，這已經是事實：政府決心全面控制新聞，決心刪除媒體的一些自主報導及網民自由發言、評論的可能性。
根據該組織2021年世界新聞自由指數，中國在180個國家以及地區中排名第177，只比北韓高兩個名次；香港排名從2002年第一屆指數報告的第18 名下滑至2021年的第80名。
《中國新聞業大躍退》將被翻譯成多國語言，包括日語、韓語、俄語等，預計於北京冬奧開始前的十天2022年1月24日陸續發表。
《中國新聞業大躍退》十大重點
• 記者被要求成為黨的喉舌
記者很快就必須為取得、
• 全球最大的記者監獄
目前至少有127名專業和非專業記者被中國政權關在牢裡。
• 不歡迎外國記者
中國利用監控和簽證勒索的方式恐嚇外國記者，
• 以疫情為藉口加重打壓
記者和網路評論員僅是告知公眾武漢的疫情就遭到逮捕，
• 新疆的媒體封鎖
北京2016年開始以「反恐」之名暴力打壓維吾爾人。
• 「紅線」暴增
禁忌話題不斷增加。除了常見的「敏感」議題（如圖博、台灣、
• 香港記者受國安法威脅
中國去年在香港強行實施國家安全法，故意模糊法條內容，
• 林鄭月娥是北京政權的傀儡
香港特首林鄭月娥為討好中國政權，
• 中國環球電視網繼續在全世界大外宣
中國國有媒體環球電視網在播放出版人桂敏海、
• 中國大使館淪為反資訊自由的打手
中國外交使團也在各民主國家施加反資訊自由的壓力。