【快訊】香港大學公布新冠肺炎Omicron變種病毒　最新電子顯微影像

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港大學嘉誠醫學院(港大醫學院)今天(8日) 公布了covid19變異株Omicron的電子顯微影像,揭示電子顯微鏡下新型冠狀病毒Omicron變異株的面貌。

Omicron變異株是在今年11月24日,最先在南非被發現。

根據香港大學新聞稿,上圖左為低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞(Vero E6)。照片顯示細胞受損,腫脹囊泡,囊泡內含有黑色小病毒顆粒。

上圖右則是高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒,其表面呈現皇冠形的刺突蛋白(見紅框處)。

照片來源為:香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)病理學系臨床教授黎國思教授、公共衞生學院譚華正基金教授(醫療科學)兼病毒學講座教授裴偉士教授,及香港大學電子顯微鏡研究所。

高清版圖片在此:https://bit.ly/3GibEin

