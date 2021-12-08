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【快訊】香港大學公布新冠肺炎Omicron變種病毒　最新電子顯微影像

香港大學嘉誠醫學院（港大醫學院）今天(8日) 公布了電子顯微鏡下，新型冠狀病毒Omicron變異株的面貌。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 14:30
圖/香港大學李嘉誠醫學院 

圖/香港大學李嘉誠醫學院 

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導) 香港大學嘉誠醫學院（港大醫學院）今天(8日) 公布了covid19變異株Omicron的電子顯微影像，揭示電子顯微鏡下新型冠狀病毒Omicron變異株的面貌。

Omicron變異株是在今年11月24日，最先在南非被發現。

根據香港大學新聞稿，上圖左為低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。

上圖右則是高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框處）。

照片來源為：香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）病理學系臨床教授黎國思教授、公共衞生學院譚華正基金教授（醫療科學）兼病毒學講座教授裴偉士教授，及香港大學電子顯微鏡研究所。

高清版圖片在此：https://bit.ly/3GibEin

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更新時間 : 2021-12-08 14:50 GMT+08:00

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