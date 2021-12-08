【抵制北京冬奧】時力、人團籲台灣「勿置身事外」游錫堃下週面見促朝野協商

（台灣新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）國際人權日在即，今（8）日時代力量立委邱顯智、無黨籍立委林昶佐、民進黨立委范雲，攜手27位公民團體代表，呼籲朝野一心，共商抵制北京冬奧；台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏更透露，立法院長游錫堃已安排會見人權團體，於下週二（14日）上午商議此案。

林昶佐指出， 台灣在印太地區的人權改革中扮演非常關鍵角色，包含西藏、香港、維吾爾人都對台灣有「很深的期待」，國際如今高度關注且擬外交抵制北京冬奧，「台灣沒有置身事外的權利」。

林昶佐也提及，近年來人權問題，已成提升生活品質的指標之一，在與多次槓上中國的NBA球星坎特（Enes Kanter Freedom）對談時，對方也相當關注各界如何為人權做努力，期待疫情後到訪台灣，並促成在台灣舉行人權高峰會。

范雲主張人權議題勿輕勿縱，她以維吾爾女性倖存者、彭帥為例，痛斥中國今日行徑有如當年納粹，並稱立陶宛、美國、澳洲已同意外交抵制，台灣若在此時保持沈默，未來將無人聲援。



邱顯智痛陳，1936年柏林奧運的舉辦就是姑息納粹，而後造成生靈塗炭，中國獨裁迫害境內獨立運動及人權律師，與國際精神牴觸，很多國家已挺身而出，望台灣國會也做出相應行動。



立委林昶佐、范雲、邱顯智今（8）日呼籲台灣應順應國際，抵制冬奧。（圖／台灣英文新聞）

楊憲宏向台灣英文新聞記者表示，台灣抵制冬奧的理由與他國不同，台灣飽受中國壓迫，共機日夜擾台，國際諸多聲援，若台灣在杯葛冬奧聲起之際與會，便是「向暴力、極權低頭」，未來恐成「國際孤兒」。他強調，台灣應當有guts（膽識），政府也應表態，這才是全世界期待的台灣。

楊憲宏指出，原先抵制冬奧的活動交由民進黨，後來轉交時代力量，他感謝時力黨團一肩扛起，在立法院院會提案，並獲得院長游錫堃回應。楊憲宏說，游院長將於下週二（14日）上午9點與人權團體面對面談話，聽取時力黨團及人權團體的主張。

楊憲宏重申，「No rights, no games」（沒有人權，沒有奧運）應當被寫入立院的決議中。



台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏受訪時強調，受國際聲援的台灣，若此時還參與北京冬奧，會被國際社會「看不起」。（圖／台灣英文新聞）

台灣人權促進會秘書長施逸翔控訴中國以冬奧包裝人權迫害與帝國侵略，強力呼籲民眾一同大聲疾呼抵制北京冬奧：「人權頑固份子，不是只有在台灣；全球的人權頑固份子正在集結！」

香港邊城青年執行委員馮詔天控訴，昔日香港作為全球最自由的城市之一，如今港人卻生活在「港版國安法」的白色恐怖下。他強調，「冬季奧運應該在冰上和雪地進行，而不是在人民的鮮血上。」

台灣一番隊代表路六則要求國際奧會可以看見中國侵犯人權的暴行，稱中國沒有資格辦理奧運。

民間司法改革基金會王龍寬律師則主張「體育歸體育、政治歸政治」是荒謬之言，台灣應該透過國際奧會系統，確保出席選手的人身安全及言論自由，也希望台灣政府作出正式聲明，表示我們的遺憾。

西藏台灣人權連線理事長札西慈仁指控，中國持續洗腦國內、外藏人，並以假Youtuber宣傳掩蓋真相，西藏藏人已無人權，他宣布將於2月4日冬奧開幕前，每週三快閃中國銀行辦公室進行Lhakar（白色星期三）抗議活動。



台灣人權促進會秘書長施逸翔（左）高喊「人權頑固份子，不是只有在台灣；全球的人權頑固份子正在集結！」。圖右為台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏（圖／台灣英文新聞）



西藏台灣人權連線理事長札西慈仁宣布將於2月4日冬奧開幕前，每週三快閃中國銀行辦公室抗議。（圖／台灣英文新聞）