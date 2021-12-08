【Omicron變異株38例】韓國單日確診破7000例創新高　江原道、大田市空床率零

韓國自11月１日起實施「與病毒共存」的分階段恢復日常生活模式，病例數開始居高不下。(示意圖/pixabay) 韓國自11月１日起實施「與病毒共存」的分階段恢復日常生活模式，病例數開始居高不下。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）為顧及經濟發展，韓國自11月開始實施「與病毒共存」新型態防疫模式，但近來疫情再次升溫，截至今（８）日凌晨12時，首度破7000例，較前一天增加逾2000多例，累計確診48.9484萬例、4020例死。

根據南韓中央防疫對策本部8日通報，新增確診病例7175例，創疫情爆發以來新高，單日新增病例較前一天驟增2221例，累計確診48.9484萬例。

韓國自11月1日起實施「與病毒共存」的分階段恢復日常生活模式，病例數開始居高不下，11月24日單日確診數首破4000例，12月1日突破5000例，今日再創新高，增加了7175例，其中本土個案就有7142例，78.2%的患者位在首都圈，另增63死。

此外，目前重症患者數來到840例，較前一天增加66例，連續2天刷新紀錄；截至7日下午5時，韓國境內COVID-19專用重症病床使用率為78.7%，首都圈使用率為84.5%，大田市、世宗市、江原道和慶尚北道的空床率甚至為零。

而確診感染Omicron變異株人數增加2例本土案例，累計38例。

因應疫情升溫，雖然韓國自6日起限縮私人聚會人數與大眾利用設施的營業時間，出入餐廳、咖啡店、網咖等室內大眾利用設施都必須出示防疫通行證，預估須至少一到兩週可能會有成效。

但專家們普遍對疫情感到不樂觀，直言按照目前趨勢，加上冬季低溫有利病原傳播與Omicron變異株入侵，預計確診數將持續擴大。