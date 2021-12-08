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美國外交抵制北京冬奧　澳洲宣布跟進、日本擬派非閣員出席

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 12:01
澳洲總理莫里森8日表示跟進美國，加入外交杯葛行列。（圖取自facebook.com/scottmorrison4cook）

澳洲總理莫里森8日表示跟進美國，加入外交杯葛行列。（圖取自facebook.com/scottmorrison4cook）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）考量到中國侵害人權的行為，美國政府決定不派遣外交或官方政府代表出席明年2月北京冬奧，澳洲總理莫里森今（8）日宣布跟進外，日本政府也正討論改派非閣員（部長級官員）的體育廳長官室伏廣治等人赴北京冬奧，作為折衷方案。

基於中國對新疆維吾爾少數族裔的「種族滅絕」與其他人權侵犯，美國政府６日決定不派遣任何外交或官方政府代表出席明年2月北京冬奧，但不阻攔運動員參賽，就在美國宣布外交杯葛北京冬奧隔天，澳洲也決定不派官員前往，但未阻止運動員參加。

中央社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲在就外國干預法和近期決定購買核動力潛艦等議題與中國「意見不合」之際，做出這項決定。

莫里森表示：「澳洲不會從強力擁護國家利益的立場退縮，因此不派官員參加（北京）冬奧也不足為奇。」

澳洲奧林匹克委員會（Australian Olympic Committee）指出，這次外交杯葛不會對澳洲運動員造成影響，預期40名澳洲運動員將參與明年2月展開的北京冬奧。

在多國政府正在觀望、商討是否派員出席之際，據了解，日本政府擬派非閣員（部長級官員）赴北京冬奧，作為折衷方案。

由於今年7月的東京奧運，中國派遣部長級的國家體育總局局長、中國奧委會主席苟仲文出席，作為外交上的禮尚往來，日本政府原本討論北京冬奧要派閣員出席，但因歐美國家擴大批判中國的人權問題等，日本政府內部正討論由不屬於閣員的體育廳長官室伏廣治、日本奧委會（JOC）主席山下泰裕作為出席北京冬奧的候選人；山下因並非日本政府官員，可視為在一定程度上響應美國外交抵制，當作日本的折衷方案。

中央社和綜合日媒報導，明年是日中建交50週年，日本政府不希望因此與中國對立，但日本必須與美國和中國雙方往來，若各國響應外交抵制時，也不能只有日本與他國不同；日本政府將視中國方面如何因應，以及七大工業國集團（G7）的動向等，再做最後決定。

更新時間 : 2021-12-08 13:01 GMT+08:00

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