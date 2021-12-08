台灣首位千萬網紅出爐！義大利貝斯手獲頒「鑽石」謝粉　為愛來台霸氣舉動超暖

定居台灣的義大利網紅「Davie504」成為台灣首位坐擁千萬粉絲的Youtuber(圖擷取自Youtube影片) 定居台灣的義大利網紅「Davie504」成為台灣首位坐擁千萬粉絲的Youtuber(圖擷取自Youtube影片)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)定居台灣的義大利網紅「Davie504」Youtube粉絲人數破千萬獲頒「鑽石」，成為台灣首位坐擁千萬粉絲的Youtuber，更訂下訂閱數破億的新目標。

影音平台Youtube(以下簡稱YT)上化名「Davie504」的Youtuber戴維德·比亞爾(Davide Biale)，是名27歲義大利小帥哥更是搖滾貝斯手，於2011年設立個人YT平台，常在網路上分享練習貝斯的影片，不僅實用也十分搞笑吸引大批網友注意，10年後訂閱人數突破千萬，他在網路上感性的分享近日心情。

「Davie504」認識台灣女友後為愛搬來台灣定居，放棄學業專心經營頻道，曾上傳在台北101前彈奏的影片，並將台灣標註為國家，該影片在中國影音平台慘遭封殺，不過他直接在影片下方留言「Taiwan is a country」霸氣回嗆。

「Davie504」霸氣舉動再添一樁，2020年全球面臨新冠疫情，他介紹台灣生活如常沒採封鎖措施，但得知許多粉絲由於封城無法外出買貝斯，他馬上自掏腰包花1萬美元（約新台幣28萬元）精心挑選15把貝斯送給粉絲回報支持。

「Davie504」獲頒官方「鑽石級紀念牌」後錄製一段3分鐘的感謝影片，他說自己從來沒有想過會有這麼多粉絲，話鋒一轉分享近日低潮心情，「為了獲得更多點閱率寫腳本、製作影片、跑到世界的另一端只為拍攝短短幾分鐘的影片，都讓我壓力大並停下腳步思考到底值不值得。」

他說，「但是當收到你們留言說是我啟發你練習貝斯時，我就覺得一切都值得了，我們一起經過很多事，是對音樂的熱愛將我們連結一起度過許多，現在訂閱人數已達到里程碑，將專注製作我更有興趣的內容，而不是只以點閱率為導向。」最後，「Davie504」說頻道下個目標是超過一億訂閱數，更搞笑要大家快點去按讚追蹤。

根據YouTube平台規定，只要達到1000萬訂閱就會獲頒「鑽石級紀念牌」，其為YouTube創作者獎（英語：YouTube Creator Awards），俗稱YouTube播放按鈕，旨在表揚受歡迎的頻道，獲獎前都會經過審查，確保該頻道符合YT社群規範。



「Davie504」答謝影片(影/Youtube)



「Davie504」目前點閱率第一名影片(影/Youtube)