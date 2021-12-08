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【美俄領袖線上會晤】美國總統拜登：若俄羅斯進犯烏克蘭 將採取實質反制措施

雖然在會談中普丁表示俄國沒有攻擊烏克蘭的打算，烏克蘭情報卻顯示，俄國在東烏克蘭與烏克蘭接壤的國境處已經增兵至超過9萬人，最快可能會在明(2022)年1月底之前正式入侵。

By 李昱德 , 台灣英文新聞－特約記者
2021/12/08 11:23
圖為白宮提供的美俄雙方7日線上會議照片(美聯社) 

圖為白宮提供的美俄雙方7日線上會議照片(美聯社) 

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 美國總統拜登和俄國總統普丁於今(2021)年6月在瑞士進行面對面會談，除同意讓雙方大使返回派駐國與重啟核武談話外，並無太多進展，兩國領導人於昨(7)日以線上形式再度會晤，美方在會後指出，如果俄國真的攻擊烏克蘭，將有實質回擊。

雖然在會談中普丁表示俄國沒有攻擊烏克蘭的打算，烏克蘭情報卻顯示，俄國在東烏克蘭與烏克蘭接壤的國境處已經增兵至超過9萬人，最快可能會在明(2022)年1月底之前正式入侵，拜登則強調，將以強力的經濟制裁與其他措施作反制。

美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)進一步表示，美國將在未來數週籌備實質的反制計畫，並已做好執行2014年俄國併吞克里米亞半島，未能實行的各項措施的準備，這包括了向歐洲盟邦增兵，並提供防禦性物資給烏克蘭等，至於拜登所提及的經濟制裁，蘇利文並未多做著墨，僅透露俄國途經德國輸氣進入歐洲、仍未營運的北溪天然氣管道2號(Nord Stream 2）會是其中之一。

事實上，從拜登政府的種種政策看來，美國現在的主軸是在正面對抗中國的同時，與俄國的關係維持穩定，不過在俄國對歐洲威脅與日俱增的狀況下，仍不可避免的必須面對與歐洲盟國站在同一陣線上、與俄國談判的局面。

BBC分析指出，美國與俄國會談時的各項籌碼，是建立在與歐洲盟邦頻繁的協商上，美國無論是在會前、會後，都有與歐洲各國領導人通話討論談判內容。會談的前一天晚上，白宮更透露已與英國、法國、德國、義大利等國取得共識，若俄國無視警告一意孤行，會對俄國實行足以嚴重衝擊其經濟的制裁措施，這些舉動都是為了在告訴俄國，要是動武，將會面臨前所未見的代價。

對此，俄國表示，不為區域緊張情勢升高負責，北約應給予不會繼續東擴，且在俄國鄰國設置攻擊性武器系統的承諾。
拜登
普丁
烏克蘭
歐盟
美國
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