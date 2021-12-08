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台灣外交部：蕭美琴、唐鳯出席美國「民主峰會」　唐鳯分享科技對抗假訊息攻勢

唐鳳將代表台灣，以預錄影片方式發表國家聲明，並在其中一場談科技與民主的討論會上，擔任與談人

By 台灣英文新聞－編輯
2021/12/08 10:43
美國將於12月9日至10日召開首屆全球民主峰會（Summit of Democracy），台灣方面將由行政院政委唐鳳（右）和駐美代表蕭美琴...

美國將於12月9日至10日召開首屆全球民主峰會（Summit of Democracy），台灣方面將由行政院政委唐鳳（右）和駐美代表蕭美琴...

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）美國「民主峰會」(Summit for Democracy）線上會議周四及周五（12月9日至10日）舉行，台灣將由行政院政務委員唐鳳與駐美國代表蕭美琴大使一同代表政府與會，唐鳳將代表台灣，以預錄影片方式發表國家聲明，並在其中一場談科技與民主的討論會上，擔任與談人，與重要領袖同台。

在這次盛大的民主峰會上，美國總統拜登邀請全球100多個民主國家的領袖及代表參加。外交部8日證實，行政院政務委員唐鳳與駐美國代表蕭美琴大使一同代表政府與會，另國家安全會議、行政院政務委員羅秉成辦公室、行政院性別平等處、外交部、經濟部、法務部、國家人權委員會及臺灣民主基金會也將派代表旁聽。

此次美國主辦「民主峰會」也邀請了台灣公民社會團體代表參加，包括臺灣民主基金會及台灣人權促進會將分別出席「防範威權主義」及「促進人權」的工作小組，持續討論公民社會團體在捍衛民主價值可扮演的角色。

值得一提的是，唐鳳將代表台灣發表國家聲明（national statement），聲明內容仍未透露。

另外，唐鳳也應邀在台北時間12月10日晚間10時30分至11時30分參與「科技與民主」（Technology and Democracy）場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」（Countering Digital Authoritarianism and Affirming Democratic Values）分組討論中，擔任與談人，是少數受邀在民主峰會擔任與談人的政府代表。屆時唐政委將與美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）等領袖同台，討論如何透過科技與數位民主強化政府治理，並分享台灣運用科技對抗疫情、建立信任與透明及對抗國家策動假訊息攻勢的成功經驗。

外交部表示，民主峰會會進行線上直播，有興趣者可透過峰會官網（www.state.gov/summitfordemocracy）觀看。
民主峰會
唐鳯
蕭美琴

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更新時間 : 2021-12-08 11:13 GMT+08:00

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